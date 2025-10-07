Los deportes de combate, la natación y los medalleros

Completamos el informe de los Juegos Nacionales Evita. Así quedó el medallero en Deportes Convencionales (no concurrieron Formosa, La Pampa,
RIO GRANDE.- La Rioja y Santiago del Estero), 1.Santa Fe (29 oros, 25 platas y 18 bronces; total: 72); 2.CABA (23-21-24: 68); 3.Córdoba (16-14-19: 49); 4.Mendoza (13-13-16: 42); 12.TdF (5-10-4: 19). En Deportes Adaptados, 1.Córdoba (25-7-8: 40); 2.Misiones (21-6-6: 33); 3.CABA (19-5-2: 26); 4.Corrientes (18-11-9: 38); 20.TdF (0-1-0: 1). Y en el general, 1.Santa Fe (46-32-21: 99); 2.CABA (42-26-16: 84); 3.Córdoba (41-21-27: 89); 4.Mendoza (31-16-20: 67); 5.Misiones (30-12-15: 57); 20.TdF (5-11-4: 20).
A principios de septiembre, en Salta (y sin Tierra del Fuego) se realizaron los Evita para Adultos Mayores, donde 15 provincias ganaron medallas: 1.CABA (3-1-0: 4); 2.Salta (3-0-1: 4); 3.Chubut (2-1-1: 4); 4.San Luis (2-1-0: 3); 5.Córdoba (2-0-4: 6); 6.San Juan (2-0-1: 3).
JUEGOS EVITA * LUCHA
Sub 15: Femenino: (51 kilos/participantes: 15) (4°; 2-2): Zona 4: G 3-1 vs. Misiones (puntaje técnico: 16-12); G 5-0 vs. Santa Fe (4-6). Ronda final: P 0-4 vs. Córdoba (0-11); P 0-5 vs. San Juan (0-4). Zoe Díaz (58 kilos/12) (2°; 7-0): Zona 2: G 5-0 vs. San Luis (5-0); G 4-0 vs. Neuquén (11-0); G 5-0 vs. Chubut (2-0); G 5-0 vs. Salta (5-2); G 5-0 vs. Jujuy (6-0). Ronda final: G 5-0 vs. Río Negro (8-6); P 0-5 vs. Misiones (0-8). Luz Parada (65 kilos/10) (5°; 4-2): Zona 2: G 5-0 vs. Mendoza (8-1); P 0-5 vs. San Juan (0-9); P 0-4 vs. Misiones (0-10); G 5-0 vs. Neuquén (16-4). Ronda final: G 5-0 vs. Salta (0-0); G 3-1 vs. Neuquén (12-3). Masculino: (55 kilos/15) (5°; 3-1): Zona 4:P 0-5 vs. San Juan (7-4); G 4-0 vs. Salta (10-0). Ronda final: G 5-0 vs. Chaco (10-0); G 3-1 vs. Misiones (6-2). Natanael Criado (65 kilos/13) (3°; 4-1): Zona 1: G 5-0 vs. Santa Cruz (6-8); G 5-0 vs. San Luis (4-0); G 5-0 vs. Chubut (0-0). Ronda final: P 1-3 vs. CABA (6-13); G 3-1 vs. Neuquén (9-4). (75 kilos/13) (5°; 3-1): Zona 4: G 4-1 vs. San Juan (12-1); P 1-3 vs. Mendoza (10-10). Ronda final: G 3-1 vs. Entre Ríos (6-6); G 5-0 vs. San Luis (10-7). Medallero (Copa por Equipos): 1.CABA (3-1-2); 2.Misiones (3-1-0); 3.San Juan (1-2-1); 4.Chubut (1-0-1); 5.Salta (0-2-0); 6.Tierra del Fuego (0-1-1); 7.Córdoba (0-1-0); 8.Río Negro (0-0-1-5°); 9.Santa Fe (0-0-1-6°); 10.Entre Ríos (0-0-1-7°); 11.Neuquén (mejores puestos: 4°/6°); 12.Santa Cruz (4°/8°); 13.Mendoza (4°/9°); 14.San Luis (5°); 15.Jujuy (8°/9°/9°); 16.Chaco (8°/9°/12°).
JUEGOS EVITA * JUDO
Sub 14: Femenino: Delfina Flores (-44 kilos/participantes: 16): NP (exceso en peso). Mía Villada (-53 kilos/20) (13°): Zona 1 (3°): P vs. Chaco (0-10); G vs. Tucumán (10-0). Ronda final: G vs. Chubut (10-0); G vs. Tucumán (10-0). Masculino: Luciano Millao (-44 kilos/16) (15°): Zona 2 (4°): P vs. Córdoba (0-10); P vs. Catamarca (0-10). Ronda final: P vs. CABA (0-10); G vs. San Luis (10-0). Abraham Torres (-53 kilos/20) (15°): Zona 4 (4°): P vs. Santa Cruz (0-10); P vs. Tucumán (0-10). Ronda final: P vs. San Juan (0-10); G vs. Entre Ríos (10-0). Uriel Farías (-64 kilos/20) (4°): Zona (1°): G vs. Santa Cruz (10-0); G vs. Chubut (10-0). Ronda final: P vs. CABA (0-10); P vs. Córdoba (0-10). David Pinedo (+64 kilos/20) (12°): Zona 2 (3°): G vs. Catamarca (10-0). Ronda final: P vs. CABA (0-10); P vs. Misiones (0-10). Medallero (Copa por Equipos): 1.Córdoba (2-1-2); 2.Río Negro (1-1-1); 3.Tucumán, Salta, CABA, Santa Fe y Chaco (1-0-0); 8.Misiones (0-2-2); 9.Neuquén (0-2-0); 10.Buenos Aires y Catamarca (0-1-0); 12.Mendoza (0-0-2); 13.San Luis (0-0-1); 14. Chubut (mejores puestos: 4°/7°); 15.Tierra del Fuego (4°/12°); 16.Santa Cruz (5°/6°); 17.San Juan (6°/11°); 18.Corrientes (7°); 19.Jujuy (8°/10°); 20.Entre Ríos (8°/14°).
JUEGOS EVITA * TAEKWONDO
Sub 14: Femenino: Agustina Paredes (Tolhuin/-44 kilos; participantes: 15) (13°): Zona 3: s/d vs. CABA; P vs. Misiones (12-17); P vs. Santa Fe (11-27); G vs. CABA (12-9). Ronda final: G vs. Neuquén (12-10/WDR); G vs. Tucumán (NP). Zamira Recalde (Tolhuin/-50 kilos/18) (1°): Zona 4: s/d vs. Catamarca; G vs. Mendoza (30-12); G vs. Neuquén (NP); G vs. Catamarca (30-14). Ronda final: G vs. San Juan (28-16); G vs. San Luis (43-34). Nayla Rivero (Tolhuin/-56 kilos/17) (11°): Zona 2: s/d vs. CABA; G vs. Corrientes (18-4); P vs. Río Negro (16-32); P vs. CABA (4-27). Ronda final: P vs. San Luis (2-24); Angelina Giannini (Tolhuin/-62 kilos/16) (12°): Zona 2: s/d vs. CABA; s/d vs. Santa Cruz; P vs. Misiones (6-12); P vs. CABA (15-25); G vs. Santa Cruz (13-4). Ronda final: P vs. Corrientes (12-20). Masculino: Juan Pablo Gallardo (Río Grande/-52 kilos/17) (14°): Zona 1: s/d vs. Santa Fe; P vs. Corrientes (0-21); P vs. San Juan (2-25); G vs. Santa Fe (NP); P vs. Entre Ríos (6-29). Ronda final: G vs. Salta (25-19); P vs. Catamarca (0-15). Medallero (Copa por Equipos): 1.CABA (2-0-1); 2.Mendoza (2-0-0); 3.Neuquén (1-1-0); 4.Córdoba (1-0-1); 5.Santa Cruz (1-0-0-5°); 6.Tierra del Fuego (1-0-0-11°); 7.Jujuy (0-2-1); 8.Río Negro (0-1-1-4°); 9.San Juan (0-1-2-8°); 10.Salta (0-1-0-4°-4°); 11.San Luis (0-1-0-4°-9°); 12.Entre Ríos (0-1-0-5°); 13.Corrientes (0-0-1); 14.Chaco (mejores puestos: 4°); 15.Catamarca (5°/6°/6°); 16.Santa Fe (5°/6°/7°); 17.Misiones (6°); 18.Tucumán (7°); 19.Chubut (9°).
JUEGOS EVITA * NATACION
Sub 14: Femenino: Mariposa: 50m: 31.Uma Ponce 39.52. 100m: 13.Zoe Vera 1:22.86. Pecho: 50m: 27.Kamali Malavolta 48.06; 29.Emilia Etchegoyen 50.16. 100m: 14.Zoe Cuellar 1:36.81; 26.Malavolta 1:48.17. Libre: 50m: 21.Cuellar 33.25; 35.Malavolta 36.95. 100m: 15.Vera 1:10.65; 28.Cuellar 1:13.38; 40.Etchegoyen 1:19.15. 200m: 21.Vera 2:40.31. Espalda: 50m: 15.Cuellar 37.08; 25.Ponce 41.23; 27.Etchegoyen 42.08. 100m: 21.Vera 1:24.75; 30.Ponce 1:30.03. Combinado: 200m: 25.Malavolta 3:21.56; 26.Etchegoyen 3:25.17. Postas: 4x50m. libre: 13.TdF (Cuellar/Etchegoyen/Ponce/Vera) 2:17.14. 4x50m. combinado: 14.TdF (Cuellar/Malavolta/Vera/Etchegoyen) 2:38.43. Masculino: Pecho: 50m: 8.Juan Martín Rivero 36.42. 100m: 4.Rivero 1:19.43. Libre: 50m: 5.Rivero 27.80. 100m: 5.Rivero 1:01.13.
JUEGOS EVITA * KARATE
Sub 15: Kumite: Femenino: Jennifer Piedrabuena (-54 kilos/participantes: 13) (8°; 2-3): Zona 1: G vs. Catamarca 2-0 (puntaje técnico: 7-2); P vs. Santa Cruz 0-8 (1-8/hansoku); G vs. Catamarca 2-0 (7-2). Ronda final: P vs. San Juan 1-10 (2-8); P vs. Mendoza 4-9 (2-7). Victoria Lorenzo (+61 kilos/13) (11°; 1-3): Zona 2: P vs. Chubut 0-7 (2-7); P vs. San Juan 1-7 (2-7). Ronda final: P vs. Tucumán 2-3 (2-7); G vs. Chaco 4-1 (4-0/kiken). Masculino: Dylan Bareyro (-63 kilos/15) (15°; 0-4): Zona 1: P vs. San Luis 0-8 (1-8/hansoku); P vs. Río Negro 0-9 (2-8); P vs. Córdoba 0-8 (2-8). Ronda final: P vs. CABA 3-6 (2-7). Mateo González (-70 kilos/17) (11°; 2-3): Zona 3: P vs. San Luis 2-3 (2-7); P vs. Jujuy 1-7 (2-7); G vs. Entre Ríos 8-2 (7-2). Ronda final: P vs. Salta 1-5 (2-7); G vs. Catamarca 3-0 (3-0/kiken). Kata: Femenino (16): Mía Pintos (12°; 1-4): Zona 2: P vs. Chubut 1-2 (1-3); G vs. Chaco 3-0 (3-1); P vs. San Luis 1-2 (1-3). Ronda final: P vs. Salta 0-3 (1-3); P vs. San Juan 0-3 (1-3). Masculino (15): Gadiel Briones (8°; 1-3): Zona 4: P vs. CABA 0-3 (1-3); G vs. Tucumán 2-0 (3-1). Ronda final: P vs. Salta 0-3 (1-3); P vs. Río Negro 0-3 (1-3). Medallero (Copa por Equipos): 1.Jujuy (3-1-0); 2.Salta (2-1-0); 3.Mendoza (1-1-0); 4.Córdoba (1-0-3); 5.Tucumán (1-0-0); 6.Chubut (0-2-2); 7.CABA (0-2-0); 8.Santa Fe (0-1-1); 9.San Juan (0-0-1-5°/6°); 10.Río Negro (0-0-1-5°/7°); 11.San Luis (mejores puestos: 4°/6°); 12.Santa Cruz (4°/13°); 13.Misiones (8°/8°/8°); 14.Tierra del Fuego (8°/8°/11°); 15.Entre Ríos (9°); 16.Catamarca (10°); 17.Chaco (11°).
JUEGOS EVITA * PCD
Atletismo Adaptado (Sub 18): Masculino: Intelectuales: 100m. (T-20): 10.Miqueas Maidana 18.67. Largo: 9.Maidana 2,55, Bala (4 kilos) (F-20): 9.Maidana 5,19. Motores: 100m. (T54): 5.Maico Velárdez 37.93. Bala (F56) (3 kilos): 2.Velárdez 4,39.
JUEGOS EVITA * DEPORTES URBANOS
BMX Estilo Libre (Sub 18): 1.Octavio Miranda 90,00; 2.Isaías Rodríguez (SF) 89,33; 3.Lucca Maciel (CABA) 88,67. Participantes: 8. Estilo Libre (Sub 17): Simón Caballero (1°): Grupo A: Ida: G vs. Neuquén y Catamarca; P vs. San Juan, Santa Fe y Córdoba. Vuelta: G vs. Neuquén, Catamarca, San Juan, Santa Fe y Córdoba. Ronda final: G vs. Jujuy (cf), Santa Cruz (sf) y Córdoba (f). Skate (Sub 16): Masculino: 1° día: 19.Dante Robles 60,66.