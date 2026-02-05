Los cubanos enfrentan uno de los inviernos más intensos en décadas

Las bajas temperaturas registradas en los últimos días en Cuba han alterado la dinámica cotidiana en varias provincias del país caribeño, donde la intensidad y la persistencia del inusual frío se suman a un escenario aún más complejo: las limitaciones energéticas y de combustible derivadas del bloqueo de Estados Unidos por más de seis décadas.

LA HABANA (Xinhua/NA).- El descenso en la temperatura se produce en un contexto marcado por limitaciones energéticas que dificultan a la población protegerse de manera adecuada ante un inusual episodio invernal, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para imponer aranceles a productos de los países que suministren petróleo a Cuba.

La falta de electricidad de manera estable impide el uso continuo de equipos eléctricos, mientras que la escasez de gas o combustible restringe alternativas para calentar agua o preparar alimentos en horarios flexibles.

Esta oleada invernal constituye uno de los eventos meteorológicos más intensos de la historia reciente del país caribeño, tras registrarse cero grados Celsius en la estación meteorológica de Indio Hatuey, en la provincia de Matanzas (centro-oeste), un valor inédito desde que existen mediciones oficiales.

El descenso térmico ha transformado la dinámica social en varias provincias cubanas, como en el caso del municipio de Cerro, en La Habana.

Lo mismo ha pasado en la segunda ciudad más grande de la isla, Santiago de Cuba, donde de manera regular predominan temperaturas elevadas, pero ahora la baja sensación térmica ha sorprendido a muchos de sus habitantes.

El pasado 3 de febrero, el termómetro alcanzó en la zona el punto de congelación a las 07:00 hora local, es decir, cero grados Celsius y superó con ello el récord que se tenía en el pequeño poblado de Bainoa, en la provincia de Mayabeque (oeste), en febrero de 1996, año en que se reportaron 0,6 grados Celsius, según el Instituto de Meteorología (Insmet) de Cuba.

El organismo reportó que 32 estaciones meteorológicas marcaron valores iguales o inferiores a los 10 grados Celsius, un comportamiento poco usual en una nación de clima tropical, además de confirmarse la presencia de escarcha en cultivos de Indio Hatuey, un fenómeno excepcional en la isla.

Especialistas han advertido que descensos en la temperatura hasta el punto de congelación pueden afectar determinadas plantaciones sensibles al frío.

Enero de este año cerró en Cuba con cuatro frentes fríos que afectaron la zona occidental de la isla, lo que significa un comportamiento acorde con los valores climáticos del mes. La temporada invernal 2025-2026, sin embargo, ya acumula ocho frentes fríos desde su inicio el 30 de octubre del año pasado, lo que supera en dos eventos al mismo período del ciclo previo.

