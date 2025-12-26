Los cuarenta nuevos graduados de la Federación

En medio de una semana donde el judo convencional y adaptado nos entregó puntos de altísima consideración, las entidades que difunden esta disciplina en la provincia efectuaron la entrega de diplomas, con las nuevas graduaciones de 40 de sus alumnos.

RIO GRANDE.- En Río Grande la tarea la realizó la Asociación de Primeros Kius y Danes, en el Gimnasio Municipal de Escuelas Deportivas. La ceremonia estuvo encabezada por los Maestros Maximiliano Cavia y Alberto Alonso -como veedores de la Federación de Judo y Defensa personal de Tierra del Fuego-. Y por su par Diego Costilla y los sensei Marianela Aguilar, Daniel Alvarez y Graciela Alvarez, profesores de las distintas Escuelas.

Mientras que en la capital provincial el acto tuvo lugar en el Polideportivo Augusto Lasserre, donde funciona la Escuela Municipal de Judo, a cargo del Sensei Juan Arcos, a quien acompañó su par Daniel Szarapo, en carácter de veedor de la Federación. USHUAIA. Los graduados junto a los Sensei Daniel Szarapo y Juan Arcos, en el Augusto Lasserre.

En el listado adjunto aparecen todos los graduados, destacándose los cinturones negros (1er. Dan) alcanzados por Marianela Aguilar (Río Grande) y Agustina Vargas (Ushuaia).

En detalle

Al bronce conseguido el martes 16 por la parajudoca Rocío Ledesma (J1/-52 kilos) en el IBSA Judo Grand Prix de San Pablo, se le sumó la plata que la riograndense obtuvo dos días después, en el Campeonato Panamericano y de Oceanía, en la misma ciudad brasileña.

Asimismo, el miércoles 17 Mariano Bersier (subcampeón de este mismo certamen en Santiago de Chile, vencedor en el Nacional Apertura de La Banda, en el Centro República de Villa Carlos Paz y en la primera edición de los JAdAR, en Rosario) fue reconocido por la Secretaría de Deportes en la 2° Gala a la Excelencia Deportiva, y distinguido con el premio Embajador Deportivo 2025, junto a la ushuaiense Macarena Espinoza, quien recientemente compitió en el 1° Mundial de Futsal FIFA. INTERMEDIOS. Acompañados por M.Aguilar, M.Cavia, D.Alvarez, Fernando Vallejos y G.Alvarez.

Asimismo, el viernes 19, el capitán del seleccionado nacional de esta disciplina –junto a la sanluiseña Agustina Lahiton- fueron reconocidos por el el Comité Olímpico Argentino (COA), en la tercera versión de los Premios Centenarios, en el marco de la Gala del Deporte Olímpico Argentino.

Finalmente, el lunes 22, en la tercera vez que aparecía como ternado, el surgido en la Escuela Municipal de Judo de Río Grande se pudo alzar por vez primera con el Olimpia de Plata, recibiendo el ansiado trofeo -en la Usina del Arte, en CABA- su compañero de selección, el formoseño Galo Villavicencio.

El listado se completaba con el juvenil pampeano Tomas Quinteros, flamante campeón individual (-90 kilos, la misma categoría donde Coto obtuvo tres oros y una plata) y por equipos en los Juegos de la Araucanía, y a quien la municipalidad de Santa Rosa le entregó $ 1.000.000, al considerarlo el Atleta del Año en la capital de La Pampa.

JUDO * NUEVAS GRADUACIONES

1er. Dan (Cinturón Negro) (2): Río Grande (1): Marianela Aguilar. Ushuaia (1): Agustina Vargas. 1er. Kyu (4): Ushuaia (3): Nahir Insaurralde, Emiliano Suárez y Luciano Vargas. Río Grande (1): Rihana Aguilar. 3er. Kyu (5): Ushuaia (3): Nayla Gomez, Uriel Lipovetzky y Lara Segovia. Río Grande (2):Delfina Flores y Rocío Ruiz. 5to. Kyu (Cinturon Verde) (1): Río Grande (1): Santino Guerrero De los Santos. 6to. Kyu (Cinturón Naranja/Verde) (1):

Río Grande (1): Abraham Ismael Owen Torres. 7mo. Kyu (Cinturón Naranja) (5): Río Grande (5): Mateo Muñoz, Mayra Aguilar, Tiago Figueredo, Jazmín Avarez y Sofía Torres. 8vo. Kyu (Cinturon Amarillo/Naranja) (2): Río Grande (2): Bruno Elías Guillen y Manuel Fernández. 9no. Kyu (Cinturón Amarillo) (5):

Río Grande (5): Gastón Cantero, Lucciano Millao, Gennaro Millao, Catalina Roma y Máximo Mangiarotti. 10mo. Kyu (Cinturón Blanco/Amarillo) (15): Río Grande (15): Fiorella Zúñiga, Maumary Gómez, Ezequías Teseo, Charo Avellaneda, Sebastián Iñigo, Victoria Godoy, Wagner Franco, Gabriel Sosa, Siro Benjamín, Jazmín Mangiarotti, Génesis Ayala, Simón y Joaquín Streitenberger, Antonio Vallejos y Thomas Chávez.