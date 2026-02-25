Los Centros de Formación Laboral están en marcha

El Ministerio de Educación de la provincia, informa que los Centros de Formación Laboral de Ushuaia y Río Grande, abren sus inscripciones a una variedad de Talleres formativos, destinados a mayores de 18 años que deseen formarse para el mundo laboral.

RIO GRANDE.- El Centro Educativo y de Formación Laboral “Dr. Manuel Belgrano” de la ciudad de Río Grande, ubicado en calle Minkyol 119 del B° CAP, ofrece propuesta de cursos de Formación como:

•Auxiliar de cocina.

* Asistente de Oficina.

* Asistente de Oficina con orientación en Administración (Requisito: curso de asistente de Oficina).

* Auxiliar en diseño básico de objetos artesanales y muebles.

* Auxiliar en familia especializado en cuidados orientados a la atención de personas.

* Auxiliar en instalaciones sanitarias domiciliarias.

* Cocinero.

* Confeccionista a Medida: Modista/o.

* Electricista de Inmuebles – Nivel III (Requisitos: Secundario completo, curso de montador electricista).

* Instalador de Sistemas eléctricos de energías renovables, Nivel III (Requisitos: Secundario completo, curso de montador electricista, electricista de inmuebles o Técnico electricista).

* Montador electricista – Nivel II.

* Mozo / Camarero de Salón.

* Operador de informática para la administración y gestión.

* Operador de informática para la administración y gestión (Impresión 3D).

* Operador de informática para la administración y gestión (Introducción a

Programación).

* Diseñador y Confeccionista de Indumentaria Artesanal (Tejido).

* Operador de PC para programas de dibujo asistido en 2D (Diseño Gráfico).

* Operador de PC para programas de dibujo asistido en 2D (Autocad Eléctrico).

* Operador de PC para programas de dibujo asistido en 3D (Diseño de piezas mecánicas).

* Panadero.

* Pastelero.

* Soldador básico.

Las inscripciones serán virtuales, el día miércoles 25 de febrero del corriente, a partir de las 9:00 horas, a través de la página web www.ceflmanuelbelgrano-tdf.com.ar

En tanto, en la ciudad de Ushuaia, el Centro Educativo y de Formación Laboral Ushuaia (CEFLU), ofrece:

•Auxiliar Eléctrico Domiciliario (Mod. I)

•Montador Eléctrico Domiciliario (Mod. Ii)

•Operador De Pc Para Dibujo En 2 Dimensiones

•Soldador Básico

•Operador Informático de Oficina

•Recepcionista de Oficina

•Ingles Para Actividades Turísticas

•Corte y Confección

•Modista/O: Confeccionista a Medida (Mod. Ii)

•Auxiliar de Instalaciones Sanitarias (Mod. I)

•Pastelero

•Auxiliar de Cocina

•Organizador de Eventos

En este caso, las inscripciones se realizarán de manera presencial, desde el 23 al 27 de febrero, de 10:00 a 18:00 horas, en sus instalaciones ubicadas en Intevu 14 Casa Nº 130 (Frente l I.P.V).

Los requisitos necesarios para las inscripciones son:

-Fotocopia de D.N.I

-Fotocopia de Certificado de Estudios Primario/Secundario

-Tener de 18 a 69 años.