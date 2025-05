Los camélidos pueden unir y limar experiencias históricas en la región, destacaron en un evento de FAO en Chile Santiago

Los camélidos pueden unir y limar las experiencias históricas de la región, destacaron en el arranque de un encuentro de la FAO. El denominado «Segundo encuentro regional del sector camélido sudamericano, promoción y desarrollo sostenible» se desarrolló en Antofagasta, al norte de Chile.

CHILE (Xinhua/NA).- Fue organizado por Chile y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con la participación de altas autoridades de la Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú y Chile, además de representantes de la academia, productores, manejadores y artesanos, entre otros.

La representante regional adjunta de la FAO, Eve Crowley, subrayó que «el legado del año de los camélidos es claro ya que son clave para la seguridad alimentaria, preservación cultural y bienestar de millones de personas».

«Chile está tratando de aportar a esta problemática de forma integral, que es lo que se requiere, no por un sector solo», agregó.

Crowley señaló que los camélidos tienen un enorme valor cultural, económico y ecológico.

Recordó, además, que Perú es líder regional con el 80 % de las alpacas, mientras que Bolivia concentra el 60 % de las llamas.

El año de los camélidos fue en 2024, cuando Bolivia y la FAO convocaron al Primer Encuentro Regional de Camélidos Sudamericanos, celebrado en La Paz, donde se establecieron puntos de acuerdo comunes entre la Argentina, Chile, Bolivia, Perú y Ecuador para promover el desarrollo de la ganadería camélida en la región.

Por su parte, el presidente de la Mesa Trirregional de Ganadería Camélida de Chile, Rolando Manzano, señaló que esta ganadería no solo rompió fronteras geopolíticas, sino que también une países.

«No sé si hay otra expresión a nivel latinoamericano que sea tan poderosa que pueda unir y limar las experiencias históricas que tienen estos países (…) no es casualidad que sintamos tanta hermandad con los países vecinos en torno a la ganadería camélida», observó.

A su vez, el cónsul del Estado Plurinacional de Bolivia en Chile, Efraín Balderas, resaltó que se debe respetar la naturaleza entendiendo sus valores, no solamente de los camélidos, sino también en «otras naturalezas que se deben involucrar en este tema».

Asimismo, el director regional de Tarapacá del Instituto de Desarrollo Agropecuario de Chile, Adolfo Hidalgo, aseveró en el evento que este encuentro es clave para visibilizar el trabajo que se realiza junto a las comunidades ganaderas del altiplano.

«Especialmente en un territorio donde la crianza de camélidos no solo es una actividad productiva, sino parte del patrimonio cultural de nuestros pueblos originarios», expresó.

Esta segunda cumbre es parte de las acciones de continuidad del Año Internacional de los Camélidos y tendrá diálogos de alto nivel en Antofagasta, además de actividades de campo en la zona desértica de San Pedro de Atacama.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: Los camélidos son un recurso de subsistencia clave para millones de hogares de más de 90 países. FOA Max Valencia.