Los 7,65 kilómetros de la prueba CION en Movimiento

El próximo domingo 16 (concentración, 10:30; largada, 12:00) desde Espora 676, tendrá lugar la prueba atlética CION en Movimiento (7,65 kilómetros), organizada por Atletismo Río Grande, cuyo valor de inscripción es de $ 30.000.

RIO GRANDE.- Simultáneamente habrá una caminata de 1 kilómetros, con inscripción gratuita.

Los pedestristas irán por Espora, Laserre, avenida Belgrano, Elcano (hasta la casa de la Cultura), cruzan hasta la costanera, Güemes, Piedra Buena, Elcano, Héroes de Malvinas y Acceso Norte, hasta el Puente Peatonal frente al CeMEP, regresando por Acceso Norte, Héroes de Malvinas, Elcano, Lasserre y Espora (en contramano), hasta CION.

Habrá medallas para todos los arribados con remera y dorsal oficiales, y trofeos para los tres primeros de cada rama.