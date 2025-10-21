Lograron controlar un incendio de pastizales

Si bien las causas aún se encuentran bajo investigación, se presume que el foco podría haberse originado por un descuido humano. Se recuerda a la comunidad que está prohibido hacer fuego en toda la provincia, en la zona rural.

RIO GRANDE.- Durante la tarde de este lunes, alrededor de las 15:00, se recibió una alerta por un foco ígneo en un pastizal frente a Estancia Sara. En primera instancia acudieron brigadistas de la empresa YPF, y posteriormente se sumaron la Brigada de Incendios Forestales Zona Norte, personal de la Policía Provincial y Bomberos de la Policía.

El incendio, que afectó una superficie menor a una hectárea, fue rápidamente contenido y controlado gracias al accionar coordinado de los equipos de respuesta. Actualmente se continúa con tareas de guardia de cenizas para asegurar su completa extinción.

Si bien las causas aún se encuentran bajo investigación, se presume que el foco podría haberse originado por un descuido humano. Desde la cartera ambiental se insta a quienes visitan zonas agrestes a mantener buenas prácticas ambientales, como regresar con los residuos y no dejar basura en los espacios naturales.

Se recuerda a la comunidad que está prohibido hacer fuego en toda la provincia, salvo en campings habilitados y únicamente cuando el índice de peligrosidad lo permita. En caso de detectar una columna de humo, comunicarse de inmediato al 103 o al 911.