Localizan escasa cantidad de marihuana

En un allanamiento realizado el jueves, el personal de Prefectura encontró en una vivienda ubicada en Río Grande, una magra cantidad de marihuana que fue incautada.

RÍO GRANDE. – En la tarde del jueves, integrantes de la Prefectura Naval en esta ciudad, con una orden del juzgado federal, realizó un allanamiento en una vivienda referido a una investigación de comercialización de estupefacientes a través de redes sociales.

Fuentes indicaron que se constató en el lugar allanado, en una vivienda ubicada sobre la calle Estrada al 1200, una pequeña cantidad de marihuana. Los moradores de la vivienda fueron notificados de derechos y garantías.