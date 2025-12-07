Lo que más buscaron los argentinos en Google durante 2025: de Franco Colapinto a Dua Lipa

El interés de los usuarios estuvo dominado por la Copa Mundial de Clubes, el fenómeno Franco Colapinto, las olas de calor y el regreso de “El Eternauta”, según el informe anual.

Google volvió a publicar su tradicional informe “El año en búsquedas”, una radiografía precisa sobre las inquietudes, intereses y curiosidades que movilizaron a los usuarios a lo largo de 2025. En Argentina, el ranking dejó al descubierto una combinación particular de temas que abarcan desde grandes eventos deportivos hasta fenómenos culturales y episodios políticos de alto impacto.

La lectura del informe permite comprender no solo qué llamó la atención del público, sino también cómo ciertos acontecimientos hicieron que millones de argentinos volcaran sus dudas y expectativas al buscador más utilizado del mundo. Entre los términos que lideraron el listado se encuentran Copa Mundial de Clubes, ARCA, calor excesivo, Franco Colapinto, el PSG y la esperada adaptación de “El Eternauta”, todos protagonistas de un año atravesado por noticias intensas y cambios constantes.

En el terreno deportivo, el Mundial de Clubes se impuso como la búsqueda más popular del año. El torneo, que concluyó el 13 de julio con la consagración del Chelsea frente al PSG, generó un enorme volumen de consultas gracias al debut de River y Boca en el nuevo formato. Si bien ambos equipos argentinos quedaron eliminados en la fase de grupos, la expectativa en torno a su participación impulsó un interés sostenido durante varias semanas.

A su vez, los partidos más buscados confirman la centralidad del fútbol en la vida digital de los argentinos: el Boca–River encabezó la lista de consultas, seguido por clásicos sudamericanos como Argentina–Brasil y enfrentamientos internacionales de clubes como Bayern Múnich–Boca Juniors.

Además de los temas de actualidad política y deportiva, el informe reveló un marcado interés por cuestiones climáticas. El término “calor excesivo” se posicionó entre los más buscados del año, impulsado por las olas de calor que afectaron a gran parte del país durante el verano y también durante algunos períodos de primavera.

Otro de los conceptos más consultados fue ARCA, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, organismo que se volvió tendencia debido a la implementación de nuevas regulaciones y controles que generaron dudas frecuentes entre usuarios y comercios.

Cuáles fueron las personas más buscadas en Google en Argentina en 2025

Las personalidades más buscadas, por otro lado, reflejan un año de fuertes contrastes: Franco Colapinto encabezó el ranking luego de su actuación en el Gran Premio de Mónaco, donde terminó en la 13ª posición tras partir 18º, un desempeño que generó picos de interés en mayo.

También se destacó Cristina Kirchner, la única figura política dentro del listado. Su nombre concentró búsquedas especialmente en junio, cuando la Corte Suprema dejó firme su condena en la Causa Vialidad y la expresidenta fue detenida para cumplir prisión domiciliaria en su departamento de San José 1111 del barrio porteño de Constitución.

Otros nombres que se ubicaron en los primeros puestos fueron Thiago Medina -luego del grave accidente que sufrió-, Julieta Prandi, el Papa León XIV (Robert Prevost), el futbolista Ander Herrera, Dua Lipa y la actriz Mercedes Oviedo.

Qué buscaron los argentinos sobre entretenimiento en Google durante 2025

En el plano del entretenimiento, la producción nacional tuvo un protagonismo notable. La nueva versión de “El Eternauta”, dirigida por Bruno Stagnaro y con Ricardo Darín como figura central, se ubicó en el primer puesto del ranking de series y películas más buscadas. En segundo lugar apareció “En el barro”, seguida de “Homo Argentum”, película en la que Guillermo Francella interpreta dieciséis personajes diferentes y que captó la atención de una gran audiencia.

También se destacaron los estrenos internacionales: “Anora”, ganadora del Oscar, quedó en el cuarto lugar, mientras que “Nosferatu” completó el top cinco. Entre otras producciones mencionadas se encuentran “El Juego del Calamar”, “Adolescencia”, “Destino final: lazos de sangre” y la nueva versión de “Cómo entrenar a tu dragón”.

Los partidos de fútbol más buscados en Google en Argentina

Boca Juniors vs. River Plate

Argentina vs. Brasil

River Plate vs. Platense

Auckland City vs. Boca Juniors

Argentina vs. Colombia

Racing vs. River Plate

River Plate vs. Independiente del Valle

Boca Juniors vs. Independiente

Bayern Múnich vs. Boca Juniors

Barracas Central vs. Boca Juniors

El repaso completo del informe permite ver un panorama diverso, donde conviven el fervor por el deporte, las búsquedas motivadas por coyunturas judiciales y políticas, el interés por fenómenos culturales y la preocupación por fenómenos climáticos cada vez más frecuentes. En conjunto, las tendencias de 2025 ofrecen un mapa preciso de lo que movilizó a los argentinos a lo largo de un año cargado de eventos y transformaciones.