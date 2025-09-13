Lo nuevo de Harry Potter reúne un casting brutal

El universo de Harry Potter vuelve a brillar con un casting espectacular en los nuevos audiolibros de la famosa saga mágica

HBO está preparando su gran reboot televisivo de la saga, pero la verdadera joya la encontramos en otro rincón inesperado: las nuevas ediciones en audiolibro de Harry Potter, que contarán con un elenco de voces tan estelar que ya eclipsa al reparto de la futura serie.

La noticia llega en un momento en el que la fiebre por el mundo creado por J.K. Rowling vuelve a estar en lo más alto. Desde que se confirmó que Warner Bros. Discovery trabajaba en una nueva serie de Harry Potter, las redes no han parado de especular sobre quiénes darán vida a los personajes más icónicos de la literatura fantástica moderna. Sin embargo, cuando parecía que el foco estaba puesto únicamente en la televisión, Audible y Pottermore Publishing han decidido dar un golpe sobre la mesa y fichar a un reparto que parece salido directamente de una entrega de los Óscar.

Porque si la serie de HBO ha reunido un casting sólido pero más propio de la televisión británica clásica, los audiolibros de Harry Potter: The Full-Cast Audio Editions están reuniendo a auténticas superestrellas. Hablamos de nombres que harían temblar las paredes del Gran Comedor con solo pronunciarse

El casting del audiolibro de Harry Potter es brutal

Entre las últimas confirmaciones encontramos a Kit Harington, nada menos que Jon Snow en Juego de Tronos, que ahora se meterá en la piel de un carismático y un tanto farsante, Gilderoy Lockhart. Pero no está solo. Keira Knightley, la eterna protagonista de Piratas del Caribe, pondrá voz a la temida y maquiavélica Dolores Umbridge. Iwan Rheon, conocido por su papel como el sádico Ramsay Bolton, se transformará en un Lupin lleno de matices. Y por si esto fuera poco, Ruth Wilson será la mismísima Bellatrix Lestrange, uno de los personajes más inquietantes de toda la saga Harry Potter.

La lista continúa y cada nombre sorprende más que el anterior. Ambika Mod dará vida a Tonks, Leo Woodall será Bill Weasley, Simon Pegg interpretará al bonachón Arthur Weasley, James McAvoy se convertirá en Ojoloco Moody, Gemma Whelan se pondrá en la piel de la profesora Sprout y Matt Berry dará su voz a Sir Cadogan. Un desfile de estrellas que convierte cada capítulo en un auténtico festival interpretativo.

Y eso sin olvidar a los pesos pesados que ya estaban confirmados desde hace semanas: Hugh Laurie como Dumbledore, Matthew Macfadyen como Voldemort, Riz Ahmed como Snape, Michelle Gomez como McGonagall, Mark Addy como Hagrid, Alex Hassell como Lucius Malfoy y Daniel Mays como Dobby. Cada anuncio es recibido con aplausos en redes, porque ver a estos intérpretes vinculados a Harry Potter es un sueño hecho realidad para muchos fans.

Los protagonistas principales también tienen nuevos rostros (o mejor dicho, nuevas voces). Frankie Treadaway, Max Lester y Arabella Stanton serán Harry, Ron y Hermione en los primeros audiolibros. Más adelante, Jaxon Knopf, Rhys Mulligan y Nina Barker-Francis tomarán el relevo en entregas posteriores. Una decisión que refleja el crecimiento de los personajes y que promete mantener fresca la experiencia para quienes se embarquen en esta aventura sonora.

Comparar este casting con el de la futura serie de HBO es inevitable.

Aunque la producción televisiva está en manos expertas, con Francesca Gardiner al frente del guion y Mark Mylod como director de varios episodios, el nivel de estrellas de los audiolibros es tan alto que muchos ya consideran que será el formato definitivo para volver a disfrutar la historia. Mientras la serie se reserva grandes fichajes a largo plazo, la magia inmediata de escuchar a actores como James McAvoy o Keira Knightley interpretando a personajes clásicos de Harry Potter es simplemente irresistible.

Y la mejor noticia es que no tendremos que esperar demasiado. El primer audiolibro, Harry Potter y la piedra filosofal, verá la luz en Audible el próximo 4 de noviembre. Después llegarán el resto en un calendario de lanzamientos que nos mantendrá ocupados hasta mayo de 2026, con cada título de la saga llegando mes a mes, desde La cámara secreta hasta Las reliquias de la muerte. Una maratón mágica que convertirá los próximos meses en una celebración continua del legado de Harry Potter.

Las cámaras están rodando

Mientras tanto, la serie de HBO tiene previsto estrenarse en 2027, con la promesa de ser la adaptación más fiel jamás vista de los libros originales. Un proyecto ambicioso, respaldado por la propia J.K. Rowling como productora ejecutiva, que aspira a captar a una nueva generación de fans. Sin embargo, el reto es mayúsculo: competir no solo con las películas que marcaron a toda una generación, sino también con este fenómeno inesperado de los audiolibros de Harry Potter que están atrayendo más atención de la que nadie imaginaba.

En definitiva, el mundo mágico vuelve a estar más vivo que nunca. Lo nuevo de Harry Potter no solo reúne a un casting brutal, sino que demuestra que la saga todavía tiene muchos trucos guardados bajo la túnica. Entre series, audiolibros y la eterna pasión de los fans, queda claro que Hogwarts sigue siendo ese lugar al que siempre queremos volver, aunque sea con unos auriculares en los oídos y la imaginación puesta en volar sobre una escoba.