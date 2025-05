Lo más temible de The Last of Us está basado en la ciencia real

El detalle científico que hace a The Last of Us aún más aterrador. Los Stalkers no solo son pesadillas vivientes, sino una amenaza real

The Last of Us, la exitosa serie de HBO Max basada en el popular videojuego de Naughty Dog, nos ha dejado con pesadillas desde su estreno. Pero más allá de las brutales historias humanas y el devastador mundo post-apocalíptico, una de las cosas que hace que esta serie sea realmente inquietante es su atención al detalle científico.

Los showrunners Craig Mazin y Neil Druckmann han trabajado duro para hacer que los infectados en la serie se sientan lo más realistas posible, y un ejemplo reciente de esto son los Stalkers, una de las formas más aterradoras de infectados.

The Last of Us: Ojos que brillan en la oscuridad

En la segunda temporada, los Stalkers hicieron su debut con un detalle visual particularmente perturbador: sus ojos reflejan la luz de las linternas de manera escalofriante. Esta elección de diseño no es solo para asustar a los espectadores, sino que está basada en un fenómeno real. Durante un episodio del podcast oficial de The Last of Us, Mazin explicó cómo trabajaron para lograr este efecto, asegurándose de que se sintiera auténtico y no como algo salido de una película de ciencia ficción de bajo presupuesto.

«Trabajamos mucho en esos ojos», dijo Mazin. «Hay versiones en las que parecía que eran fantasmas, con esos reflejos brillantes que los hacían parecer Jawas de Star Wars. Pero seguimos ajustándolo, tratando de hacerlo lo más realista posible, como los ojos de perros o ovejas que reflejan la luz blanca por la noche. Algo similar ha sucedido en los ojos de los Stalkers».

Cordyceps y ciencia real en The Last of Us

El detalle de los ojos de los Stalkers no es solo un truco visual. Druckmann añadió en el mismo podcast que esta idea proviene de un enfoque científico más profundo. «Se remonta a una conversación de hace meses, cuando estábamos conceptualizando a los Stalkers y discutiendo cómo el cordyceps podría consumir ciertas partes del ojo», explicó. «Es casi como tener cataratas. Cuando ves a personas con ciertas condiciones oculares, sus ojos se comportan de manera similar. Así que, sí, está basado en la ciencia».

El cordyceps, el hongo en el que se basa la infección en The Last of Us, existe en la vida real. Aunque en la naturaleza solo infecta insectos, como hormigas y otros artrópodos, la serie ha llevado esta idea al extremo, imaginando un mundo donde esta mutación ha aprendido a controlar a los humanos. Este enfoque no solo añade una capa extra de terror, sino que también hace que este universo se sienta más plausible y aterrador.

La evolución de los infectados

En los juegos y en la serie The Last of Us, los infectados pasan por varias etapas a medida que el hongo consume más y más tejido humano. Los Stalkers son una de esas etapas, situándose entre los Runners, que son más rápidos y frescos, y los Clickers, que son completamente ciegos pero extremadamente peligrosos. Los Stalkers son conocidos por ser sigilosos y extremadamente agresivos, acechando a sus presas en silencio antes de atacar.

Un compromiso con la autenticidad

El enfoque de Mazin y Druckmann en hacer que el mundo de The Last of Us se sienta real va más allá de los efectos especiales. Ambos han hablado en repetidas ocasiones sobre cómo querían que la serie se sintiera más como un documental que como una típica historia de zombies. Esto incluye no sólo detalles como los ojos de los Stalkers, sino también la forma en que los personajes interactúan con su entorno y las decisiones morales que enfrentan a lo largo de su viaje.

La segunda temporada de The Last of Us está entrando en su recta final, con solo dos episodios restantes. Los showrunners han dejado claro que su adaptación del segundo videojuego requerirá más de una temporada para contar toda la historia de Ellie y Abby, los dos personajes principales del segundo juego. HBO Max ya ha renovado la serie para una tercera temporada, lo que indica que los espectadores tendrán mucho más que temer en el futuro cercano.

El enfoque científico detrás de los infectados en The Last of Us es solo uno de los muchos detalles que han hecho que esta serie sea un éxito. Desde los ojos reflejantes de los Stalkers hasta el realismo brutal de su mundo postapocalíptico, esta es una serie que claramente no tiene miedo de explorar las partes más oscuras de la naturaleza humana y el mundo natural. Con más temporadas en camino, parece que el viaje aterrador apenas comienza.