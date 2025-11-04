Llegó Río Grande para el torneo de Selecciones de Liga

Pasadas las 15:30 arribó a Posadas la Selección Mayor de Futsal AFA de Río Grande que a partir de mañana intervendrá en el primer torneo Nacional de Selecciones de Liga y de inmediato se hospedó en el Hotel Costa Azul, donde espera permanecer hasta el domingo inclusive si tiene la fortuna de ingresar entre los cuatro mejores elencos.

RIO GRANDE.- La delegación fueguina partió rumbo a Buenos Aires minutos después de las 05:30 y arribó 08:30 a Aeroparque donde debió hacer una escala de cinco horas y media antes de tomar otro vuelo con destino a la capital misionera.

Al llegar, se encontraron con una temperatura de 31 grados con sensación de 34, y a las 20:00 la sensación sólo había bajado a 30 grados, por lo que se verá cómo reaccionan hoy los jugadores cuando realicen un trabajo regenerativo pensando en el debut del miércoles a las 13:30.

En el mismo hotel está hospedado el seleccionado de Ushuaia, que solo podría enfrentar a Río Grande en semifinales o directamente en la final.