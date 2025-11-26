Llegaron a la Argentina los primeros Stryker 8×8

Los primeros Vehículos de Combate Blindados a Rueda STRYKER 8×8 arribaron al país y fueron descargados en el Puerto de Zárate, provincia de Buenos Aires.

BUENOS AIRES (NA).- Como parte del proceso de modernización, reequipamiento y actualización tecnológica en el que se encuentra el Ejército Argentino, ayer comenzó a concretarse otro paso en la incorporación de nuevos medios destinados a potenciar las capacidades operacionales de la Fuerza.

Los Stryker provienen de los Estados Unidos, donde una comisión de conductores motoristas se instruyó en su empleo. Constituyen un sistema probado en múltiples escenarios y su llegada representa un salto cualitativo en materia de movilidad táctica, protección blindada y despliegue en diversos entornos operacionales.

Previo a la recepción del material, personal del Ejército Argentino realizó entrenamiento técnico y de conducción en bases de instrucción del Ejército de los Estados Unidos, donde se capacitó en la operación, mantenimiento y procedimientos propios del vehículo, conocimientos que ahora serán replicados en el país.

La presentación oficial de los vehículos se realizará el 3 de diciembre, en una ceremonia a realizarse en el cuartel de Boulogne, Buenos Aires.