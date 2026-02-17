Llega la tradicional Vuelta al Casco Viejo

El Municipio de Río Grande, a través de la Subsecretaría de Deportes, llevará adelante el próximo 1 de marzo la sexta edición de la tradicional Vuelta al Casco Viejo, una propuesta deportiva que convoca año tras año a corredoras y corredores de toda la provincia.

La competencia comenzará a las 10:00 y contará con un cupo máximo de 250 participantes, distribuidos en distintas categorías.

La largada y llegada tendrá lugar en la histórica Torre de Agua, ubicada en la esquina de las calles Lasserre y Fagnano, punto emblemático del casco viejo riograndense. Hasta el momento hay 150 anotados, restando sólo 100 lugares para corredores de todas partes de Tierra del Fuego

Para esta edición habrá cambios en el trazado, dejando de lado la zona de la avenida Perón y la mayor parte de la avenida Belgrano por lo difícil de poder controlar a los vehículos de los frentistas el día de la competencia, por lo que se utilizará la zona del bajo de la ciudad, todas las arterias cercanas al mar mayoritariamente.

Desde la Toma de Agua los corredores irán hasta la avenida Belgrano, bajarán a Héroes de Malvinas, Ruta 3 hasta El Cristo, regreso a la rotonda de Santa Fe, de allí hasta la rotonda de la Plaza de las Américas, volverán por Santa Fe, nuevamente Héroes de Malvinas -resta definir si ingresarán al predio del BIM N°5- luego por la mencionada artería subirán por Belgrano hasta Rosales, Rosales hasta Espora y doblarán por Lasserre hasta completar el primero de los casi seguro tres giros que deberán cumplir los participantes.

Para esta oportunidad no habrá prólogo ni la categoría Cicloturistas, será meramente competitiva tan cual nació en 2021 cuando estábamos saliendo de la pandemia.

La prueba tendrá una duración de una hora más una vuelta, recorriendo calles de la ciudad, y buscando promover el deporte, la actividad física y la participación comunitaria en un evento ya consolidado dentro del calendario deportivo local.

Las inscripciones se realizarán de manera online, desde el martes 10 hasta el 20 de febrero, a través del formulario web correspondiente en el siguiente enlace: https://g4d0975984939f6-riogrande.adb.us-ashburn-1.oraclecloudapps.com/ords/r/inscripciones/cv/formulario/

Para completar la inscripción, las y los participantes deberán adjuntar apto físico y foto o copia del DNI.

Las categorías habilitadas son: Juvenil (16 a 19 años), Elite (20 a 30 años), Master A (30 a 40 años), Master B (40 a 50 años), Master C (50 a 60 años) y Master D (60 a 70 años), garantizando así la participación de personas de diferentes edades y promoviendo la inclusión deportiva en todas las etapas de la vida.

Desde el Municipio se invita a la comunidad a sumarse por sexto año consecutivo a esta propuesta deportiva, que continúa fortaleciendo el acceso al deporte y la vida saludable en la ciudad.



