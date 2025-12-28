Llega la noche de los almacenes, la fiesta más campera y auténtica de la provincia de Buenos Aires



Cada primera semana de enero Roque Pérez organiza su fiesta anual más importante: La Noche de los Almacenes. No es para menos, el pueblo bonaerense es el que reúne la mayor cantidad de almacenes y restaurantes de campo del país. El sábado 3 de enero de 2026 se realizará la 12ª edición de esta gran fiesta popular que invita a vecinos y visitantes a encontrarse con la historia, la cultura y las tradiciones del campo argentino.

BUENOS AIRES.- Nacida con el objetivo de revalorizar los antiguos almacenes de campo y pulperías, esta propuesta ya es un clásico del verano rural. Bajo el cielo estrellado, los caminos de tierra y los pueblos del distrito, el recorrido por los viejos sitios es un verdadero viaje en el tiempo, donde cada almacén abre sus puertas para compartir su pasado pero también sus sabores y la identidad criolla que define a la región.

Considerados desde el pasado como el punto de encuentro y el lugar donde poder descansar el caballo y tomarse un trago, aprovisionarse de mercadería o intercambiar productos, los almacenes y pulperías siempre fueron una parte fundamental de la historia argentina. Hasta allí llegaban gauchos y viajeros que recorrían los solitarios y extensos caminos provinciales para hacer un alto, informarse de las últimas noticias, comer, comprar productos necesarios para su cotidianeidad, buscar sus correspondencias. Una historia muy nuestra, con más de un siglo y que hoy se transforma en un imán para todos aquellos que buscan no solo conocerla sino pasar un fin de semana a pura fiesta.

Roque Pérez, en sus pueblos rurales y parajes, ofrece la mayor concentración de almacenes abiertos y funcionando de toda la Provincia de Buenos Aires y la Argentina. Cada uno con su impronta, sus comidas regionales, su atención personalizada, deleitan al viajero con sus fotografías, sus recuerdos, sus objetos antiguos.

Cada primer fin de semana de enero, La Noche de los Almacenes invita a recorrerlos como un circuito de tradición y diversión a la vez. Una ronda donde uno puede ir visitando cada sitio, disfrutando de su menú especial y también de shows en vivo, guitarreadas, juegos y demás. Desde temprano, cada almacén abre sus puertas para formar parte de esa noche donde el pueblo es jolgorio y fiesta hasta el amanecer.

La Noche de los Almacenes es una de las fiestas populares más importantes de la Provincia de Buenos Aires, en una ciudad ubicada a apenas 130 km de la Capital Federal, en el corazón de la pampa bonaerense. Las pintorescas edificaciones rurales ubicadas en los alrededores del pueblo abren sus puertas y centenares de personas llegan para disfrutar de la excelente gastronomía bonaerense y de la música local, representada por payadores, cantores, guitarristas, violinistas y grupos de todo tipo.

La noche se extiende en los patios y al compás de la música aparecen las empanadas cortadas a cuchillo y se enciende la fogata del asador con pinchos, esperando a miles de comensales que, ante la variedad, circulan hora tras hora por todo el circuito. La velada campera recorre el centro de la ciudad, el pueblo rural Carlos Beguerie y los parajes La Paz, La Paz Chica, Forastieri y La Gloria, conectando pueblos y campos en un recorrido cultural que pone en valor la vida rural y sus tradiciones más profundas.

Algunos de los viejos locales se especializan en cazuelas y picadas, otros suman pastas caseras y fiambres. En ninguno falta la cerveza artesanal, y se incorporan cordero o lechón además de nuevos platillos para vegetarianos y celíacos –beneficios de la modernidad-.

El paraje La Paz se conserva una de las pulperías más antiguas del país, inaugurada en 1832 y autorizada por Juan Manuel de Rosas, verdadero emblema del pasado rural bonaerense. Junto a ella, los demás almacenes históricos del distrito continúan en pie como guardianes de la memoria colectiva, preservando su arquitectura original, con paredes de adobe, mostradores centenarios y objetos que evocan otra época. Todos ellos son testigos del paso de inmigrantes italianos y españoles que, con su trabajo y costumbres, contribuyeron a forjar la identidad rural que hoy distingue a la región.

Uno de los pilares del evento es su fuerte impacto comunitario. Cada almacén trabaja junto a instituciones locales —escuelas, clubes y asociaciones— promoviendo el desarrollo local y fortaleciendo el entramado social. Además, se dispone de transporte gratuito desde el casco urbano de Roque Pérez hacia los almacenes participantes, garantizando el acceso a toda la comunidad y a quienes visitan el distrito.

La Noche de los Almacenes es mucho más que una fiesta: es un homenaje a las costumbres, valores y saberes que construyeron el campo argentino. Una invitación a caminar despacio, escuchar historias, compartir una mesa y celebrar la identidad rural que sigue viva.

Roque Pérez te espera para vivir la 12ª edición de La Noche de los Almacenes, el sábado 3 de enero de 2026, una experiencia auténtica donde el pasado y el presente se encuentran en cada almacén.

Sobre Roque Pérez

Roque Pérez tiene atractivos todo el año, pero en verano se disfruta al máximo la vida al aire libre, combinada con una excelente oferta gastronómica.

En el centro de la ciudad la historia convoca hasta el Museo Casa de la Infancia del General Juan Domingo Perón. El Rancho, como lo llaman los lugareños, fue testigo del nacimiento del segundo hijo del Coronel Mario Tomás Perón y su esposa, Juana Sosa, el 7 de octubre de 1893, quien dos años después sería anotado en la ciudad de Lobos, ya que en su cuartel no había Registro Civil. Perón sería Presidente de todos los argentinos y modificaría parte de la historia nacional.

En el Circuito La Paz Chica, a 13 km del centro, se puede visitar el Cine Club Colón, construido por Jerónimo Coltrinari por el 1933, en ladrillo a la vista asentados en cal. El edificio no sólo atrae por sus características sino por su ubicación, que lo transforma en el único cine teatro rural de la Provincia de Buenos Aires. Allí se realizaban carreras de sortijas, domas, cuatreras y también casamientos y banquetes. Muchas de esas actividades se mantienen hoy y a ellas se les suman piezas de teatro con artistas locales e invitados, proyecciones en el Festival de Cine anual y campeonatos de truco entre otras actividades de fin de semana.

Para completar el día, caminar las calles del pueblo es volver a sentir aquellos atardeceres silenciosos donde uno escapa al sol del mediodía, visita la iglesia tan sencilla y bella, o descubre las viejas casonas de estilo recicladas.

Cada fin de semana del año hay una excusa para llegar a Roque Pérez. Si uno desea quedarse a dormir es posible alojarse en sus casas de familia, cabañas o en la bella Estancia La Dulce. Visitarlo es disfrutar de las sombras de la tupida arboleda o del perfume de los cerezos que florecen al comenzar cada primavera. Cada mediodía de fin de semana es una invitación al placer de la comida de la abuela y cada tarde es el descubrimiento de una vida campera que a los citadinos nos resulta placentera por sus colores y sus silencios.

FUENTE: Sandra Kan & Cristela Cicaré