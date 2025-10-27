Llega la muestra ‘Emociones Fueguinas’ al CCNA

Las infancias vuelven a ser protagonistas en el Centro Cultural ‘Nueva Argentina’ a través de obras que expresan colorido y emotividad. El taller ‘Pequeños Pintores’, que dirige la profesora Daniela Petrucci, espera deslumbrar al público de Ushuaia con toda su creatividad.

USHUAIA.- Este martes, el Centro Cultural ‘Nueva Argentina’ inaugura la muestra ‘Emociones Fueguinas’. Esta se compone de obras de arte realizadas por infancias que concurren al taller ‘Pequeños Pintores’, que conduce la profesora Daniela Petrucci.

Petrucci es docente, exdirectora de jardines de infantes y exalumna del taller de la profesora Marta Arruda quien es madrina de ‘Pequeños Pintores’.

Sobre las producciones que formarán parte de esta exposición Petrucci, indicó que mayormente se expondrán cuadros realizados con técnicas variadas, siendo el material más utilizado la pintura acrílica con pincel.

“Trabajamos con los lugares, momentos, situaciones de Ushuaia que nos provocan emociones placenteras, que nos despiertan las ganas de crear y recrear a través del pincel y los colores”, detalló y contó que “el taller es un espacio en el cual transcurren momentos hermosos de la vida de las niñas y donde muchas veces expresan sus emociones, sus alegrías, sus tristezas ante alguna situación vivida, es donde cuentan cómo fue su semana, lo que les pasó en el colegio, la enfermedad de alguna mascota, la pérdida de un ser querido o simplemente situaciones de la vida cotidiana”.

Por otra parte, se refirió al objetivo de la muestra. “Simplemente compartir lo que hacemos, entender que nuestra intervención en el Arte es valiosa, que vale la pena mostrar a la comunidad lo que realizamos y que a su vez las alumnas sientan la importancia de su trabajo, compartiéndolo con sus familias”, expresó.

“Para mí que soy la profe, significa dar un cierre a un hermoso año de trabajo, ya que ver expuestos todos los trabajos de mis alumnas me ayuda a ver el proceso que realizó cada una, sabiendo que en cada cuadro hay una historia, una planificación previa, una charla, alguna frustración que se canalizó a través del pincel y de las ganas de cada niña, quedando muchas anécdotas súper especiales y divertidas. Ver cómo evolucionan mis alumnas al exponer sus proyectos es una gran satisfacción, y además ayuda a que ellas mismas puedan observarlo y valorarlo, acompañadas por sus familias y seres queridos”, manifestó con orgullo y satisfacción.

‘Emociones Fueguinas’ se inaugurará este 28 de octubre, a las 18 horas, en San Martín 1052.

El espacio fundado por la senadora Cristina López y el legislador Juan Carlos Pino es el más elegido por diversas instituciones de la ciudad para exponer sus obras. A casi ocho años de su fundación, el Centro Cultural ‘Nueva Argentina’ se ha consolidado como un ícono indiscutido de la cultura local y como un punto de encuentro para que acompaña el desarrollo de la comunidad.