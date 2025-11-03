Llega la «Expo Agroproductiva» a la Misión Salesiana

La propuesta reunirá el sábado 8 y el domingo 9 a todo el sector productivo de la ciudad en la Misión Salesiana de 12 a 20 horas. De esta manera, el Municipio busca posicionar a la «Expo Agroproductiva» como el encuentro más importante de la Patagonia Austral.

Durante las dos jornadas, los vecinos y vecinas podrán recorrer los stands de productores, PYMES e Industrias de toda la provincia, así como de emprendedoras y emprendedores que aportan valor agregado local, y disfrutar de un paseo gastronómico. En el exterior encontrarán exhibiciones de destrezas criollas y propuestas recreativas para las infancias.

Otro de los atractivos de este evento, como cada año, serán las capacitaciones productivas. Las mismas se dictarán en un salón como también en el escenario principal y estarán a cargo de referentes de proyectos fueguinos que han crecido en su producción en los últimos años. También habrá diferentes espectáculos artísticos para el disfrute de toda la familia y cocina en vivo con insumos y chefs locales.

Dando continuidad por 5° año consecutivo a la “Expo Agroproductiva”, el Municipio invita a la comunidad a pasar un día de campo y conectar con sus raices, en pos de consolidar a la producción local como base para la construcción de una Río Grande con Soberanía Alimentaria.