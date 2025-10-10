Llega el Súper Enduro Aniversario en Tolhuin

En el marco de los festejos por el 53° aniversario de la ciudad, este sábado 11 de octubre Tolhuin vivirá una jornada cargada de adrenalina y velocidad con la realización del Súper Enduro Aniversario, una competencia que reunirá a pilotos de motos y cuatriciclos en un circuito urbano especialmente preparado sobre la Avenida Los Ñires.

El evento, organizado con el acompañamiento del Municipio de Tolhuin, forma parte del calendario de actividades del mes aniversario e invita a vecinos, vecinas y visitantes a disfrutar de una propuesta deportiva que combina espectáculo, destreza y espíritu comunitario.

La largada está prevista para las 14:00 horas, y desde la organización recomendaron al público asistir con tiempo, ya que se implementarán cortes de calles en las zonas aledañas por razones de seguridad.

El Súper Enduro promete ser uno de los puntos más vibrantes del cronograma festivo, con pilotos locales y provinciales que pondrán a prueba su habilidad entre rampas, curvas y obstáculos naturales.

Desde el Municipio local destacaron que esta competencia “no solo ofrece un atractivo deportivo, sino que también dinamiza la actividad turística y comercial, generando movimiento y participación en la comunidad”.

Con esta propuesta, Tolhuin continúa celebrando su 53° aniversario con un mes repleto de actividades culturales, recreativas y deportivas, reafirmando su identidad como una ciudad en crecimiento, abierta al turismo y con una fuerte vida comunitaria.