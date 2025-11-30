Llega al CCNA la muestra ‘Nuestros mundos’

El taller Limoné vuelve al Centro Cultural ‘Nueva Argentina’ con una propuesta artística encantadora que reúne cuadros en acrílico realizados por sus alumnas y alumnos. Cada obra refleja un universo personal lleno de colores, emociones, personajes y perspectivas únicas.

USHUAIA.- Este lunes 1 de diciembre, en el Centro Cultural ‘Nueva Argentina’, se inaugura la muestra ‘Nuestros mundos – La galaxia del arte que nos encuentra’.

Estará integrada por obras que realizaron alumnas y alumnos del taller Limoné durante el ciclo 2025.

La profesora Natalia Fusari anticipó la expo y nos contó que cada participante creó un cuadro sobre bastidor utilizando la técnica del acrílico como medio principal. “La temática fue completamente libre, permitiendo que cada artista construyera su propio ‘mundo’: un universo personal, lleno de colores, emociones, personajes y perspectivas únicas”, reveló.

La muestra busca celebrar el recorrido artístico del año y visibilizar la identidad expresiva de cada estudiante fomentando, asimismo, la confianza, la creatividad, la sensibilidad estética y el valor de compartir lo propio en un espacio común.

Año tras año se renueva el acompañamiento que el CCNA brinda al taller Limoné. Para el espacio fundado por el legislador Juan Carlos Pino y la senadora Cristina López es sumamente importante apoyar a artistas e instituciones de Tierra del Fuego. Desde el 2019 el taller LImoné realiza sus cierres anuales en el ‘Nueva Argentina’. Con mucho amor, Corazón 2.0, La magia del arte, Muestra Colores, Pequeños grandes artistas, Los mil y un colores fueron las presentaciones que se llevaron adelante ininterrumpidamente.

Este año se presenta ‘Nuestros Mundos’ donde se hace visible la suma de pequeños procesos que acompañé todo el año: pinceladas tímidas, risas, búsquedas, frustraciones, hallazgos y revelaciones.

En palabras de Fusari “esta muestra simboliza cómo cada estudiante trae su propio universo y cómo el arte los reúne en una misma constelación”.

Todos los vecinos y vecinas están invitados a formar parte de la inauguración que se llevará a cabo a las 18 horas, en San Martín 1052, con entrada gratuita.