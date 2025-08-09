Actualidad

Llega a Río Grande la 5ª Expo Académica “En carrera a mi Proyecto”

sábado 9 de agosto de 2025
Diario El Sureño
Organizada por el Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Gestión Ciudadana, como parte de la agenda de la Dirección de Juventudes, y la Subsecretaría de Educación, la jornada se desarrollará en el Polideportivo Guata Navarro, con distintas ofertas educativas y de oficios para acompañar a las y los jóvenes en su proyecto de vida.

Este año la Expo Académica “En carrera a mi Proyecto” se llevará a cabo los días 12 y 13 de agosto de 9 a 12 y de 14 a 17 horas. La misma contará con la presencia de diversos stands de instituciones de la ciudad, donde las y los estudiantes de 5° y 6° año del nivel secundario podrán conocer ofertas educativas y de oficios del sector público y privado.

Además, durante la Expo, se desarrollarán charlas junto a los colegios de Abogados y Contadores, Fuerzas de Seguridad, Profesorados; profesionales de Enfermería y Veterinaria; ingenieros agroecológicos y petroleros. También participarán la Oficina de Empleo, IURP, UTN Y CENT 35. Con esto se busca que las y los jóvenes puedan interactuar y dialogar con quienes ya ejercen la profesión que desean estudiar. La actividad es abierta a la comunidad.

El Municipio invita a las y los jóvenes de la ciudad a participar de todas las propuestas para seguir reivindicando su papel protagónico en la construcción de la Río Grande que queremos.

