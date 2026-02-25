LLA cedió la vicepresidencia del Senado a peronistas aliados

Es la primera vez desde el regreso de la democracia que la principal fuerza opositora no tendrá un senador en el esquema de autoridades del Senado, lo que demuestra el grado de enfrentamiento entre LLA y el Bloque Justicialista.

BUENOS AIRES (NA).- La Libertad Avanza cedió este martes la vicepresidencia del Senado a los gobernadores peronistas aliados y asestó un fuerte golpe al Bloque Justicialista con terminal en la expresidenta Cristina Kirchner, al dejar sin representación al peronismo en la conducción del cuerpo

De esta manera, la jujeña peronista Carolina Moisés, cercana al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, quedó en la vicepresidencia que hasta diciembre ocupaba la kirchnerista Silvia Sapag.

La decisión fue anunciada por la presidenta del bloque de senadores de LLA, Patricia Bullrich, quien propuso la reelección de Bartolomé Abdala como presidente provisional del Senado; de la radical Carolina Losada como vicepresidente segunda y de Alejandra Vigo y de la propia Moisés en la vicepresidencia.

La decisión de los libertarios fue rechazada por el titular del Bloque Justicialista, José Mayans, quien denunció un “atropello” de parte del oficialismo, pero señaló que no le llamó la atención la decisión de Bullrich “teniendo en cuenta que atropella sin ningún problema y está acostumbrada a no respetar la ley y el reglamento”.

En tanto, Bullrich dijo a los periodistas que “ofrecimos la vicepresidencia a Moisés para afianzar una mayoría de 47 senadores”.

“Nosotros creemos que el gobierno está construyendo una mayoría, construyendo gobernabilidad, sacando leyes muy importantes, y eso significa que aquellos senadores que quieran acompañar esta propuesta reformista que tiene el gobierno, son los que nosotros creemos que tienen que estar ocupando esos cargos. Esa vicepresidencia era para un miembro del Partido Justicialista, eso fue respetado porque Moisés viene del PJ”, aclaró.

Al asumir como senadora, la exministra conformó una nueva mayoría de 44 senadores con la UCR, PRO, Provincias Unidas, bloques provinciales de Misiones, Salta, Chubut, Santa Cruz, Tucumán y Neuquén, y ahora sumó otros tres legisladores de Convicción Federal.

Con esa nueva mayoría no solo tiene garantizado el quórum sino que se acerca a los dos tercios, ya que quedó a un voto de lograr ese objetivo.

La situación del peronismo

La decisión del oficialismo generó una reacción airada del jefe del interbloque Popular, José Mayans, quien con 25 miembros no tendrá ningún representante en la mesa de conducción del Senado.

Mayans acusó a Bullrich de “atropellar”a la oposición y señaló que “es una falta de respeto total, hace una propuesta que está amparada por la soberbia del momento”.

“Siempre reivindico el gesto de (Raúl) Alfonsín, que habiendo ganado con contundencia las elecciones, lo primero que hizo fue llamar a sus adversarios circunstanciales y ofrecerle a Ítalo Luder la presidencia de la Corte Suprema”, agregó.

La flamante vicepresidenta del Senado, Carolina Moisés, dijo a la prensa que «como venimos planteando, este espacio parlamentario va a ocupar los lugares que le corresponden a la oposición para sostener la representatividad, lo que votaron los argentinos cuando fueron a las urnas”.

«Desde este nuevo cargo de alta responsabilidad, reafirmo mi identidad peronista, y mi compromiso con el debate democrático y la defensa de los intereses de las provincias que componen la Nación argentina”, completó Moisés.