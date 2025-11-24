«Lindo junte». La Mona Jiménez en Almorzando con Juana: el elogio a Luck Ra y su amistad con el Mono de Kapanga

El cuartetero más famoso estuvo en la mesa de Juana Viale y compartió “mesaza” junto al cantante rockero y al cordobés que amplió las fronteras del cuarteto. Qué dijo el “Mandamás” de cada uno.

La presencia de Carlos “la Mona” Jiménez en la mesa de Juana Viale dejó su marca en el mediodía de este domingo, cuando el cuartetero compartió una nueva edición de Almorzando con Juana junto a Luck Ra, Martín Fabio (más conocido como ”el Mono”, de Kapanga) y El Oficial Gordillo.

El ídolo cordobés estuvo en el programa conducido por la nieta de Mirtha Legrand para promocionar su inminente cierre de año en el Estadio Diego Armando Maradona de La Plata, que tendrá lugar el próximo sábado 29 de noviembre.

En ese contexto, Jiménez habló de su amistad con el cantante de Kapanga, banda que desde sus inicios reverenció a la música del “Mandamás” y de hecho grabó algunos clásicos del repertorio jimenero.

El vocalista rockero contó cómo descubrió el cuarteto y las canciones de “la Mona” durante su paso por el Servicio Militar. “Si no hubiese sido por ese evento no hubise sido lo que soy hoy”, reconoció el músico. Jiménez tomó la palabra y recordó cómo Kapanga reversionó Me mata, Agujita de oro, Amor secreto, Amor de mañana y Bon Que Bon.

“La compañía no quería sacar el disco porque eran un montón de covers y nos pedían más temas nuestros. hasta que un día apareció El mono relojero“, contó ”el Mono».

Inmediatamente después, Luck Ra aseguró que estaba viviendo lo más parecido a un sueño hecho realidad. “Qué lindo junte, qué grandes personas”, expresó con una sonrisa de oreja a oreja.

“Es la nueva camada, la nueva juventud, la nueva generación del cuareto. Y aparte le está yendo muy bien”, consideró Jiménez luego de que El Oficial Gordillo contara una anécdota junto al joven cantante cordobés. “Va a seguir triundando porque es buena persona, buen pibe, y estoy acá porque vino él”, agregó el cuartetero, que también alabó la presencia de Miguel Martín y el líder de Kapanga.

“Juana, vos lograste algo que se va a dar muy pocas veces. De tener al máximo exponente de un ritmo popular y que es de todos con el más joven de esa movida. 58 años y 6, 7 (de carrera)”, comparó el cantante quilmeño, que ponderó el encuentro entre el mayor ídolo del cuarteto y su figura más rutilante del presente.