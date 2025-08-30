Limpieza de calles 12 de Octubre y Fuegia Basket

Dando continuidad a las tareas de limpieza de las calles de la ciudad que lleva adelante la Municipalidad de Ushuaia a partir de la mejora de las condiciones climáticas, personal de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable trabajó en las calles 12 de Octubre y Fuegia Basket con el acompañamiento de la Dirección de Tránsito y de la Secretaría de Planificación e Inversión Pública.

El titular del área, David Ferreyra, detalló que “ya llevamos dos semanas con estas intervenciones en las arterias más transitadas de la ciudad”, y anticipó que “vamos a continuar con la limpieza del sector de la avenida Hipólito Irigoyen entre la rotonda del aeropuerto hasta calle Formosa”.

Durante los trabajos se remueve la tierra y el barro acumulado durante el invierno en cordones y canteros centrales, y también se retira basura descartada en la vía pública.

“Esto se enmarca en un trabajo conjunto con Agrotécnica Fueguina para aprovechar el buen clima que estamos teniendo, a fin de adelantar tareas que habitualmente se realizan tras la temporada invernal”, amplió.

Por último, Ferreyra dijo que “tenemos previsto continuar con estas acciones durante las próximas semanas”.