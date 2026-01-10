Líderes de partidos políticos groenlandeses dicen “no queremos ser estadounidenses”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy que habrá un acuerdo para que su país adquiera Groenlandia por “la vía fácil” o por “la vía difícil”.

OSLO, (Xinhua/ NA).- “Nosotros no queremos ser estadounidenses”, anunciaron líderes de partidos políticos groenlandeses mediante un comunicado conjunto publicado el viernes. La declaración, titulada “Estamos juntos como un pueblo”, dice que el futuro de Groenlandia debe ser decidido por el propio pueblo groenlandés, informó la emisora ​​danesa DR.

“Nosotros, como líderes de partidos groenlandeses, deseamos enfatizar nuestro deseo una vez más de que EE. UU. deje de menospreciar a nuestro país”, indicó el comunicado.

Los líderes políticos también declararon que Groenlandia seguirá cooperando con Estados Unidos y otros países occidentales en el futuro, pero que el trabajo concerniente al destino de Groenlandia debe ser llevado a cabo con el pueblo groenlandés y prepararse sobre la base del derecho internacional y la ley de autogobierno.

El presidente estadounidense, Donald Trump, señaló este viernes que se llegará a un acuerdo para que EE.UU. adquiera Groenlandia “por las buenas” o “por las malas”, añadiendo que iba a “hacer algo sobre Groenlandia, les guste o no”.

Trump quiere Groenlandia “por la vía fácil o la vía difícil”

“Quisiera lograr un acuerdo por la vía fácil, pero si no lo logramos por la vía fácil, lo haremos por la vía difícil”, dijo el presidente estadounidense a los reporteros en un evento en la Casa Blanca, y agregó que “hará algo con respecto a Groenlandia, les guste o no”.

Cuando se le interrogó sobre un informe de los medios en el sentido de que la Casa Blanca está considerando pagar a los groenlandeses por su acuerdo para unirse a Estados Unidos, Trump respondió que “todavía no estoy hablando de dinero para Groenlandia”.

Por su parte, el embajador danés ante Estados Unidos, Jesper Moller Sorensen, y Jacob Isbosethsen, jefe de la representación de Groenlandia ante Estados Unidos, se reunieron el jueves con funcionarios de la Casa Blanca, informaron medios estadounidenses.

El martes, la Casa Blanca emitió una declaración en la que señaló que “utilizar el ejército estadounidense” siempre es una opción para Trump en lo que respecta a su interés por Groenlandia.

Tanto Groenlandia como Dinamarca han dejado en claro que la isla no está a la venta.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, dijo el lunes que “si Estados Unidos decide atacar militarmente a otro país de la OTAN, entonces todo cesa, incluyendo a la OTAN y también la seguridad establecida al fin de la Segunda Guerra Mundial”. Dinamarca es miembro tanto de la OTAN como de la Unión Europea.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: Egede subrayó que Groenlandia está interesada en una colaboración más profunda con Estados Unidos, pero descartó que la isla esté considerando la posibilidad de convertirse en una entidad estadounidense. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Reuters)