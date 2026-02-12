Lideran Solís/García, Franco/Aguilar y Rocamora/Suárez

Eugenia Solís/Zoe García (Zona A femenina), Luján Franco/Vanina Aguilar (Zona B femenina) y Simón Rocamora/Maximiliano Suárez (masculina) encabezan las posiciones en sus distintas categorías y sectores, al jugarse el pasado sábado 7 la primera jornada del Torneo de Duplas, organizado por la Asociación de Vóley Río Grande (AVRG).
RIO GRANDE.- En la rama femenina se armaron dos cuadrangulares, y tras disputarse 5 de los 12 partidos de la etapa clasificatoria, la pareja integrada por Franco/Aguilar ya tiene asegurado un lugar en las semifinales. Por el lado de los varones, los cinco binomios se miden a una rueda, y el compuesto por Rocamora/Suárez es el primero en pasar a la siguiente instancia.
Las Sub 16 Pereyra (12 puntos)/Ferreyro (9) -de ADeFu- consiguieron 7 aces en el set inaugural frente a Cano (2)/Machuca (6), quienes mejoraron su rendimiento en el segundo parcial.
En el siguiente turno, una decena de tantos con la puesta en juego de Aguilar (15) orientó las acciones, con el acompañamiento de Franco (2) –ambas de Universitario-. Las hermanas Jazmín (7) y Milena Ortiz (7) –de Metalúrgico- se recuperaron en el segundo capítulo, dando lucha hasta el 12-13.
Luego, Solís (17)/García (6) –de CDM- sacaron una rápida ventaja en el primer chico, antes de que Velázquez (3)/Alvarez (8) –de Academia- aumentaran la oposición, hasta el 11-11 del segundo.
CANO/MACHUCA 0 * 2 FERREYRO/PEREYRA
N°/Jugadora +/- N°/Jugadora +/-
2.Aldana Cano 2/6 1.Juana Pereyra 12/0
5.María Machuca 6/3 9.Olivia Ferreyro 9/3
Totales 8/9 Totales 21/3
Parciales: 1° set: Ferreyro/Pereyra 15-3 (5-1/10-2), en 6’. 2° set:
Ferreyro/Pereyra 15-8 (5-2/10-7), en 8’. Puntos: Cano/Machuca 11, Ferreyro/Pereyra 30. Duración: 16’. Arbitro: Enzo Mansilla. Gimnasio: Polivalente (07/02). Motivo: Torneo 2×2 AVRG (Femenino-Zona B).
FRANCO/AGUILAR 2 * 0 J.ORTIZ/M.ORTIZ
N°/Jugadora +/- N°/Jugadora +/-
1.Vanina Aguilar 15/1 2.Milena Ortiz 7/8
2.Luján Franco 2/1 9.Jazmín Ortiz 7/5
Totales 17/2 Totales 14/13
Parciales: 1° set: Franco/Aguilar 15-4 (5-0/10-0), en 6’. 2° set: Franco/Aguilar 15-12 (5-2/10-6), en 12’. Puntos: Franco/Aguilar 30, J.Ortiz/M.Ortiz 16. Duración: 20’. Arbitro: Enzo Mansilla. Gimnasio: Polivalente (07/02). Motivo: Torneo 2×2 AVRG (Femenino-Zona B).
SOLIS/GARCIA 2 * 0 VELAZQUEZ/ALVAREZ
N°/Jugadora +/- N°/Jugadora +/-
5.Eugenia Solís 17/3 3.Xiomara Velázquez 3/2
10.Zoe García 6/1 17.Alex Alvarez 8/5
Totales 23/4 Totales 11/7
Parciales: 1° set: Solís/García 15-4 (5-1/10-2), en 7’. 2° set: Solís/García 15-11 (5-3/10-9), en 11’. Puntos: Solís/García 30, Velázquez/Alvarez 15. Duración: 20’. Arbitro: Enzo Mansilla. Gimnasio: Polivalente (07/02). Motivo: Torneo 2×2 AVRG (Femenino-Zona A).
TORNEO DE DUPLAS (AVRG)
Rama Partido
Fem-A Solís/García-Velázquez/Alvarez 2-0 (15-4/15-11)
Fem-A Solís/García-Galván/Averbuj 1-2 (15-12/6-15/4-10)
Fem-B Cano/Machuca-Ferreyro/Pereyra 0-2 (3-15/8-15)
Fem-B Franco/Aguilar-J.Ortiz/M.Ortiz 2-0 (15-4/15-12)
Fem-B Franco/Aguilar-Cano/Machuca 2-0 (15-3/15-8)
Masc. Cárdenas/Crespi-Pereyra/Pereyra 0-2 (0-15/0-15)
Masc. Ortiz/Ortiz-Yáñez/Cardozo 0-2 (5-15/13-15)
Masc. Rocamora/Suárez-Pereyra/Pereyra 2-0 (15-2/15-13)
Masc. Cárdenas/Crespi-Yáñez/Cardozo 2-0 (15-0/15-0)
Masc. Rocamora/Suárez-Ortiz/Ortiz 2-0 (15-8/15-9)