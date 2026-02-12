Deportes

Lideran Solís/García, Franco/Aguilar y Rocamora/Suárez

jueves 12 de febrero de 2026
Diario El Sureño
Eugenia Solís/Zoe García (Zona A femenina), Luján Franco/Vanina Aguilar (Zona B femenina) y Simón Rocamora/Maximiliano Suárez (masculina) encabezan las posiciones en sus distintas categorías y sectores, al jugarse el pasado sábado 7 la primera jornada del Torneo de Duplas, organizado por la Asociación de Vóley Río Grande (AVRG).

RIO GRANDE.- En la rama femenina se armaron dos cuadrangulares, y tras disputarse 5 de los 12 partidos de la etapa clasificatoria, la pareja integrada por Franco/Aguilar ya tiene asegurado un lugar en las semifinales. Por el lado de los varones, los cinco binomios se miden a una rueda, y el compuesto por Rocamora/Suárez es el primero en pasar a la siguiente instancia.

INAUGURACION. En el primer partido de la jornada sabatina, Ferreyro/Pereyra (arriba) vencieron a Machuca/Cano.

Las Sub 16 Pereyra (12 puntos)/Ferreyro (9) -de ADeFu- consiguieron 7 aces en el set inaugural frente a Cano (2)/Machuca (6), quienes mejoraron su rendimiento en el segundo parcial.

CLASIFICADAS. Vanina Aguilar y Luján Franco, a semis.

En el siguiente turno, una decena de tantos con la puesta en juego de Aguilar (15) orientó las acciones, con el acompañamiento de Franco (2) –ambas de Universitario-. Las hermanas Jazmín (7) y Milena Ortiz (7) –de Metalúrgico- se recuperaron en el segundo capítulo, dando lucha hasta el 12-13. 

HERMANAS. Milena y Jazmín Ortiz, de Metalúrgico.

Luego, Solís (17)/García (6) –de CDM- sacaron una rápida ventaja en el primer chico, antes de que Velázquez (3)/Alvarez (8) –de Academia- aumentaran la oposición, hasta el 11-11 del segundo.

ZONA A. En el gimnasio del Polivalente, Eugenia Solís/Zoe García (arriba) superaron a Xiomara Velázquez/Alex Alvarez.

CANO/MACHUCA  0 * 2    FERREYRO/PEREYRA

N°/Jugadora  +/-       N°/Jugadora  +/-

2.Aldana Cano           2/6       1.Juana Pereyra          12/0

5.María Machuca       6/3       9.Olivia Ferreyro       9/3

Totales           8/9       Totales           21/3

Parciales: 1° set: Ferreyro/Pereyra 15-3 (5-1/10-2), en 6’. 2° set:

Ferreyro/Pereyra 15-8 (5-2/10-7), en 8’. Puntos: Cano/Machuca  11, Ferreyro/Pereyra 30. Duración: 16’. Arbitro: Enzo Mansilla. Gimnasio: Polivalente (07/02). Motivo: Torneo 2×2 AVRG (Femenino-Zona B).

FRANCO/AGUILAR           2 * 0    J.ORTIZ/M.ORTIZ

N°/Jugadora  +/-       N°/Jugadora  +/-

1.Vanina Aguilar       15/1     2.Milena Ortiz           7/8

2.Luján Franco           2/1       9.Jazmín Ortiz            7/5

Totales           17/2     Totales           14/13

Parciales: 1° set: Franco/Aguilar 15-4 (5-0/10-0), en 6’. 2° set: Franco/Aguilar 15-12 (5-2/10-6), en 12’. Puntos: Franco/Aguilar 30,  J.Ortiz/M.Ortiz 16. Duración: 20’. Arbitro: Enzo Mansilla. Gimnasio: Polivalente (07/02). Motivo: Torneo 2×2 AVRG (Femenino-Zona B).

SOLIS/GARCIA       2 * 0    VELAZQUEZ/ALVAREZ

N°/Jugadora  +/-       N°/Jugadora  +/-

5.Eugenia Solís          17/3     3.Xiomara Velázquez            3/2

10.Zoe García 6/1       17.Alex Alvarez         8/5

Totales           23/4     Totales           11/7

Parciales: 1° set: Solís/García 15-4 (5-1/10-2), en 7’. 2° set: Solís/García 15-11 (5-3/10-9), en 11’. Puntos: Solís/García 30, Velázquez/Alvarez 15. Duración: 20’. Arbitro: Enzo Mansilla. Gimnasio: Polivalente (07/02). Motivo: Torneo 2×2 AVRG (Femenino-Zona A).

TORNEO DE DUPLAS (AVRG)

Rama  Partido

Fem-A Solís/García-Velázquez/Alvarez      2-0 (15-4/15-11)

Fem-A Solís/García-Galván/Averbuj           1-2 (15-12/6-15/4-10)

Fem-B Cano/Machuca-Ferreyro/Pereyra      0-2 (3-15/8-15)

Fem-B Franco/Aguilar-J.Ortiz/M.Ortiz        2-0 (15-4/15-12)

Fem-B Franco/Aguilar-Cano/Machuca        2-0 (15-3/15-8)

Masc.  Cárdenas/Crespi-Pereyra/Pereyra     0-2 (0-15/0-15)

Masc.  Ortiz/Ortiz-Yáñez/Cardozo   0-2 (5-15/13-15)

Masc.  Rocamora/Suárez-Pereyra/Pereyra   2-0 (15-2/15-13)

Masc.  Cárdenas/Crespi-Yáñez/Cardozo      2-0 (15-0/15-0)

Masc.  Rocamora/Suárez-Ortiz/Ortiz           2-0 (15-8/15-9)

