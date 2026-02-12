Lideran Solís/García, Franco/Aguilar y Rocamora/Suárez

Eugenia Solís/Zoe García (Zona A femenina), Luján Franco/Vanina Aguilar (Zona B femenina) y Simón Rocamora/Maximiliano Suárez (masculina) encabezan las posiciones en sus distintas categorías y sectores, al jugarse el pasado sábado 7 la primera jornada del Torneo de Duplas, organizado por la Asociación de Vóley Río Grande (AVRG).

RIO GRANDE.- En la rama femenina se armaron dos cuadrangulares, y tras disputarse 5 de los 12 partidos de la etapa clasificatoria, la pareja integrada por Franco/Aguilar ya tiene asegurado un lugar en las semifinales. Por el lado de los varones, los cinco binomios se miden a una rueda, y el compuesto por Rocamora/Suárez es el primero en pasar a la siguiente instancia. INAUGURACION. En el primer partido de la jornada sabatina, Ferreyro/Pereyra (arriba) vencieron a Machuca/Cano.

Las Sub 16 Pereyra (12 puntos)/Ferreyro (9) -de ADeFu- consiguieron 7 aces en el set inaugural frente a Cano (2)/Machuca (6), quienes mejoraron su rendimiento en el segundo parcial. CLASIFICADAS. Vanina Aguilar y Luján Franco, a semis.

En el siguiente turno, una decena de tantos con la puesta en juego de Aguilar (15) orientó las acciones, con el acompañamiento de Franco (2) –ambas de Universitario-. Las hermanas Jazmín (7) y Milena Ortiz (7) –de Metalúrgico- se recuperaron en el segundo capítulo, dando lucha hasta el 12-13. HERMANAS. Milena y Jazmín Ortiz, de Metalúrgico.

Luego, Solís (17)/García (6) –de CDM- sacaron una rápida ventaja en el primer chico, antes de que Velázquez (3)/Alvarez (8) –de Academia- aumentaran la oposición, hasta el 11-11 del segundo. ZONA A. En el gimnasio del Polivalente, Eugenia Solís/Zoe García (arriba) superaron a Xiomara Velázquez/Alex Alvarez.

CANO/MACHUCA 0 * 2 FERREYRO/PEREYRA

N°/Jugadora +/- N°/Jugadora +/-

2.Aldana Cano 2/6 1.Juana Pereyra 12/0

5.María Machuca 6/3 9.Olivia Ferreyro 9/3

Totales 8/9 Totales 21/3

Parciales: 1° set: Ferreyro/Pereyra 15-3 (5-1/10-2), en 6’. 2° set:

Ferreyro/Pereyra 15-8 (5-2/10-7), en 8’. Puntos: Cano/Machuca 11, Ferreyro/Pereyra 30. Duración: 16’. Arbitro: Enzo Mansilla. Gimnasio: Polivalente (07/02). Motivo: Torneo 2×2 AVRG (Femenino-Zona B).

FRANCO/AGUILAR 2 * 0 J.ORTIZ/M.ORTIZ

N°/Jugadora +/- N°/Jugadora +/-

1.Vanina Aguilar 15/1 2.Milena Ortiz 7/8

2.Luján Franco 2/1 9.Jazmín Ortiz 7/5

Totales 17/2 Totales 14/13

Parciales: 1° set: Franco/Aguilar 15-4 (5-0/10-0), en 6’. 2° set: Franco/Aguilar 15-12 (5-2/10-6), en 12’. Puntos: Franco/Aguilar 30, J.Ortiz/M.Ortiz 16. Duración: 20’. Arbitro: Enzo Mansilla. Gimnasio: Polivalente (07/02). Motivo: Torneo 2×2 AVRG (Femenino-Zona B).

SOLIS/GARCIA 2 * 0 VELAZQUEZ/ALVAREZ

N°/Jugadora +/- N°/Jugadora +/-

5.Eugenia Solís 17/3 3.Xiomara Velázquez 3/2

10.Zoe García 6/1 17.Alex Alvarez 8/5

Totales 23/4 Totales 11/7

Parciales: 1° set: Solís/García 15-4 (5-1/10-2), en 7’. 2° set: Solís/García 15-11 (5-3/10-9), en 11’. Puntos: Solís/García 30, Velázquez/Alvarez 15. Duración: 20’. Arbitro: Enzo Mansilla. Gimnasio: Polivalente (07/02). Motivo: Torneo 2×2 AVRG (Femenino-Zona A).

TORNEO DE DUPLAS (AVRG)

Rama Partido

Fem-A Solís/García-Velázquez/Alvarez 2-0 (15-4/15-11)

Fem-A Solís/García-Galván/Averbuj 1-2 (15-12/6-15/4-10)

Fem-B Cano/Machuca-Ferreyro/Pereyra 0-2 (3-15/8-15)

Fem-B Franco/Aguilar-J.Ortiz/M.Ortiz 2-0 (15-4/15-12)

Fem-B Franco/Aguilar-Cano/Machuca 2-0 (15-3/15-8)

Masc. Cárdenas/Crespi-Pereyra/Pereyra 0-2 (0-15/0-15)

Masc. Ortiz/Ortiz-Yáñez/Cardozo 0-2 (5-15/13-15)

Masc. Rocamora/Suárez-Pereyra/Pereyra 2-0 (15-2/15-13)

Masc. Cárdenas/Crespi-Yáñez/Cardozo 2-0 (15-0/15-0)

Masc. Rocamora/Suárez-Ortiz/Ortiz 2-0 (15-8/15-9)