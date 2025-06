Liam Neeson se desata en el reboot más loco del año: así es el tráiler de Agárralo como puedas

El reboot de The Naked Gun llega cargado de humor absurdo, gags imposibles y una dupla inesperada: Liam Neeson como el nuevo Frank Drebin y Pamela Anderson como su misteriosa aliada.

La comedia absurda vuelve a los cines… y Liam Neeson viene armado (de risa)

Liam Neeson no suelta la pistola, pero esta vez no es para salvar al mundo ni rescatar a su hija: es para hacerte reír a carcajadas. Paramount Pictures ha lanzado el primer tráiler de Agárralo como puedas (2025), el esperado reboot de la icónica saga de comedia absurda que comenzó en 1988 y que ahora regresa con una nueva generación de gags, persecuciones ridículas y frases imposibles.

En esta versión moderna de Agárralo como puedas, Liam Neeson interpreta a Frank Drebin Jr., el hijo del legendario policía interpretado por Leslie Nielsen en la trilogía original. ¿La misión? Detener a un asesino… aunque el argumento es lo de menos: lo importante es la cantidad de disparates que se suceden sin freno, desde interrogatorios surrealistas hasta peleas con extremidades amputadas. Sí, has leído bien.

Pamela Anderson, femme fatale sin filtros

Y si Liam Neeson pone la fuerza bruta y el rostro impasible para el humor físico, Pamela Anderson aporta el carisma y el juego clásico de la comedia romántica al estilo screwball. La actriz encarna a Beth, una misteriosa mujer que arrastra a Drebin a una investigación criminal con más accidentes que pistas. Su personaje es un guiño claro al papel que interpretó Priscilla Presley en la trilogía original, aunque con el estilo y la ironía marca de Anderson.

Neeson, en declaraciones a People, se ha deshecho en elogios hacia su compañera de reparto: “Estoy completamente enamorado de ella. Es muy fácil trabajar con Pamela, no tiene ego, es divertida y profesional. Va a brillar en esta película.” Ella, por su parte, ya avisó durante el Zurich Film Festival: “Liam está desternillante”.

Un cóctel explosivo entre parodia y acción

La cinta, que se estrena el 1 de agosto de 2025, es dirigida por Akiva Schaffer, miembro del colectivo cómico The Lonely Island y responsable de joyas como Popstar: Never Stop Never Stopping o Chip ‘n Dale: Rescue Rangers. Schaffer también firma el guion junto a Dan Gregor y Doug Mand, mientras que Seth MacFarlane y Erica Huggins producen este homenaje al humor clásico de los Zucker.

Y sí, este reboot mantiene ese espíritu caótico y autorreferencial: en el tráiler vemos a Drebin Jr. apuntando con su arma a un urinario, golpeando a sospechosos con brazos cortados y confundiendo “manslaughter” con “man’s laughter”. Humor absurdo elevado al máximo, con un ritmo que no da tregua.

De culto a fenómeno: el legado de Agárralo como puedas

Para quienes no lo recuerdan (o no habían nacido), Agárralo como puedas nació como una serie de televisión llamada Police Squad! en 1982, una creación del trío detrás de Airplane!: David Zucker, Jim Abrahams y Jerry Zucker. Aunque la serie fue cancelada tras seis episodios, la idea resucitó como película en 1988, y contra todo pronóstico fue un bombazo de taquilla: recaudó más de 150 millones de dólares con apenas 12 de presupuesto. Le siguieron dos secuelas en 1991 y 1994, cada vez más exageradas y con menor impacto, pero siempre adoradas por el público amante del slapstick.

Durante años hubo varios intentos de revivir la saga, incluso con Ed Helms vinculado al papel principal, pero nunca cuajaron… hasta ahora.

¿Será Liam Neeson el heredero que merece Leslie Nielsen?

Si algo está claro tras ver el tráiler, es que Liam Neeson no se toma demasiado en serio. El actor, famoso por sus papeles intensos y su voz grave, aquí se ríe de su propia imagen de tipo duro, convirtiéndose en un torpe absoluto al servicio de la justicia y del gag. Él mismo lo admitía en una entrevista: “Me siento honrado de interpretar a Frank Drebin, pero también un poco nervioso. Esto no es un sketch de cinco minutos, es una película entera. Pero vamos a por ello”.

Y vaya si va. Liam Neeson demuestra que tiene el timing, el cuerpo y la cara de póker para meterse de lleno en una película que necesita entrega total y cero vergüenza. La química con Pamela Anderson, sumada al caos visual y los chistes imposibles, promete hacer de este reboot un fenómeno inesperado… o una genial locura.

¿Nos volverá a conquistar el humor más absurdo del cine?

Con una fecha de estreno marcada en rojo —1 de agosto de 2025—, The Naked Gun busca ser el regreso triunfal de una comedia que dejó huella en los 80 y 90. Y si el tráiler es una pista, no habrá quien se salve del aluvión de carcajadas, gags visuales y disparates verbales.

Frank Drebin Jr. tiene una misión: salvar el mundo… de la seriedad.