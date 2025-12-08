Leyenda viva. Cacho Deicas se reencontró con el público santefesino: los videos de su regreso a los escenarios

El excantante de Los Palmeras volvió a presentarse en Santa Fe tras su polémica salida del histórico grupo cumbiero.

Rubén “Cacho” Deicas reapareció este sábado en los escenarios de la ciudad de Santa Fe tras varios meses de ausencia. Lo hizo al frente de su proyecto solista, con el que debutó recientemente tras su desvinculación de Los Palmeras.

El cantante cumbiero actuó en la imponente Estación Belgrano de la capital santafesina, donde una multitud se acercó para acompañar su regreso a la actividad al frente de su propia banda.

En septiembre pasado, y tras varios meses de incertidumbre sobre su futuro, Deicas había anunciado el lanzamiento de su carrera solista tras su alejamiento de Los Palmeras.

Meses antes, en junio, Deicas había compartido un comunicado en el que aseguraba que el acordeonista Marcos Camino le había enviado una carta documento para oficializar su salida de Los Palmeras por “incumplimiento laboral”.

Cabe recordar que Deicas estuvo internado en enero tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV). Según explicó el cantante en un video que compartió en sus redes sociales, al intentar retomar sus actividades con la banda en mayo, el histórico vocalista fue anoticiado de la decisión de sus excompañeros.

Por eso, no sorprendió que el vocalista de formó parte de Los Palmeras durante más de 45 años buscara recuperar su ritmo artístico por fuera del proyecto liderado por Camino. Primero lo hizo junto al histórico grupo Los Iracundos y, a partir de septiembre, comenzó a preparar todo para su nueva etapa como solista.

Finalmente, a finales de noviembre, Deicas dio su primer show en el teatro Gran Rex, en Buenos Aires, donde comenzó formalmente esta aventura individual rodeado de colegas e invitados de lujo como Emanero, Uriel Lozano y los integrantes del streaming Un Poco de Ruido.

Podes ver el post acá.

“Fue un año difícil y terminarlo de esta manera, con ustedes disfrutando tanto como yo de nuestra música y con una demostración tan grande de cariño y respeto hacia mí, hacen que no tenga más que palabras de eterno agradecimiento por lo que me hacen vivir”, expresó Deicas días atrás, al agradecer este nuevo comienzo.

Este sábado, el cantante volvió a presentarse en su ciudad, acompañado de colegas de la cumbia santafesina y de un público que colmó la Estación Belgrano para estar presente en este hito en la trayectoria de una leyenda viva de la música tropical y popular en Argentina.

Podes ver el post acá.