Lesionados leves en una colisión de rodados

Una Ford Ranger y un Peugeot 207 chocaron en Malvinas y Colón de Río Grande. Los ocupantes del auto fueron trasladados al hospital de manera preventiva.

RÍO GRANDE. – Ayer, cerca de las 21:00 horas, se registró una colisión en la intersección de las calles Malvinas y Colón, en inmediaciones del cementerio local.

En el siniestro estuvieron involucrados una Ford Ranger roja, conducida por José Pérez, de 73 años, quien viajaba junto a una mujer de 67; y un Peugeot 207 blanco, guiado por Mariana Dalzotto, de 37, que iba acompañada por dos menores.

Tras el impacto, una ambulancia trasladó preventivamente a los ocupantes del Peugeot al Hospital Regional para su evaluación médica. Más tarde fueron dados de alta, ya que solo presentaban lesiones leves.

Personal de Tránsito Municipal realizó los test de alcoholemia a ambos conductores, con resultados negativos.