“Leonelli tenía el material por la tarea que desempeña”

El doctor Gustavo Ariznabarreta, abogado del juez Andrés Leonelli, confirmó que éste tenía material con contenido relacionado con pornografía infantil en una nube digital personal, pero que ello obedece a su labor profesional y que lo hace así debido a que el Poder Judicial carece de una cuenta oficial para archivar ese tipo de material.

USHUAIA.- “La Justicia no tiene una cuenta propia para poder archivar este tipo de imágenes y utilizamos cuentas que son de nuestra propiedad. No hay una nube institucional donde uno pueda guardar información, entonces el funcionario judicial que trabaja con material sensible lo tiene consigo en algún pendrive, laptop o disco externo”, dijo el abogado.

El abogado confirmó que Leonelli tiene un litigio con Google a fin de recuperar su cuenta desde hace meses, “no es obligación que informe al Superior Tribunal sobre el material que tiene y tampoco el inconveniente que tuvo con Google hace meses cuando su cuenta fue suspendida porque es algo particular”, agregó.

Ariznabarreta señaló, además, que la jueza María Cristina Barrionuevo “hizo que lo que se hace siempre en este tipo de casos, se allana para buscar material y que no se pierda. Luego se pedirá la restitución de todos los elementos que se llevaron”.

Cabe indicar que el juez Andrés Leonelli, integrante de la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones, sigue cumpliendo funciones con total normalidad, a pesar de estar imputado en la causa penal y notificado de derechos y garantías procesales.