Ledesma lucha en el Mundial

A la 1:00 (hora de Argentina) comenzaba en Astana, capital de Kazajistán, el Campeonato Mundial de Judo Adaptado, que regula IBSA.

RIO GRANDE.- En la categoría J1/-52 kilos participará la fueguina Rocío Ledesma (5° preclasificada), quien en la primera ronda debutará ante Havva Elmali (Turquía/11°). Y en caso de vencer, su rival en los cuartos de final será Rosicleide De Andrade (Brasil/3°).

Los demás argentinos: Paula Gómez (6°) en J1/-60 (participantes: 11), vs. Larissa Silva (Brasil/4°); Laura González (5°) en J2/-60 (14), vs. Gulhan Atasayar (Turquía/2°); David Gómez (4°) en J1/-64 kilos (12), vs. Murat Madinov (Kazajistán/8°); Eduardo Gauto (5°) en J1/-70 kilos (24), libre en la 1° ronda; Jonathan Vera (6°) en J1/-70 kilos (24), vs. Kamil Parmar (India/13°).

MUNDIAL IBSA 2025 * FEMENINO * J1 (-52 KILOS)

Ronda L Combate

Primera 1 Suvd Togtokhbayar (Mongolia/10°)-Inkar Bauyrzhan (Mongolia/9°)

Primera 2 Ecem Tasin Cavdar (Turquía/4°)-Fotima Toirova (Uzbekistán/13°)

Primera 3 Novia Larassati (Indonesia/6°)-Shizuka Hangai (Japón/8°)

Primera 4 Rocío Ledesma (Argentina/5°)-Havva Elmali (Turquía/11°)

Primera 5 Shoira Khamidova (Uzbekistán/12°)-Jamila Anjum (India/7°)

Cuartos de final 6 Victoria Potapova (Rusia/2°)-Ganadora Lucha 1

Cuartos de final 7 Ganadoras Luchas 2-3

Cuartos de final 8 Alfiya Tlekkabyl (Kazajistán/1°)-Ganadora Lucha 4

Cuartos de final 9 Rosicleide De Andrade (Brasil/3°)-Ganadora Lucha 5

Semifinales 10 Ganadoras Luchas 6-7

Semifinales 11 Ganadoras Luchas 8-9

Repechaje 1 12 Perdedoras Luchas 6-7

Repechaje 1 13 Perdedoras Luchas 8-9

Bronce 14 Perdedora Lucha 10-Ganadora Lucha 13

Bronce 15 Perdedora Lucha 11-Ganadora Lucha 12

Final 16 Ganadoras Luchas 10-11