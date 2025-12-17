Leandro Vesco presenta en Ushuaia su nuevo libro «Patagonia»

“Mi alma y mi espíritu quedan ahí, en las calles de Ushuaia”. Con esa frase, el periodista y escritor Leandro Vesco resume el tono íntimo con el que volverá a la ciudad para presentar Patagonia, el 20 de diciembre a las 19:30 en el Almacén de Ramos Generales. El autor llevará ejemplares para vender y firmar.

USHUAIA.- Volver a Ushuaia no es, para Leandro Vesco, una escala más en una gira de presentaciones de su nuevo libro. En su relato, la ciudad aparece como un punto de origen: el lugar donde a comienzos de los años 90 se le abrió un mapa nuevo y donde empezó a tomar forma un vínculo que todavía hoy define su escritura. “Regreso a donde todo comenzó” dice, en diálogo con la Agencia El Rompehielos, al recordar su primer viaje de 1993 por la Ruta 3, encontrándose con personajes a través de quienes, según cuenta, pudo iniciarse en la magia de la Patagonia. “Ese viaje significó para mí un aprendizaje y una explosión de los sentidos (…) para mí la entrada a una aventura pero también la entrada a un estilo de vida”.

Entonces regresa con un libro donde gran parte de los personajes que conoció en aquel ‘93 y todos los que se han sumado a través de los años, ha podido incluirlos en la historia que narró sobre Río Grande, Tolhuin, Puerto Almanza, y sobre todo Ushuaia. “Yo considero que es parte de mi familia esa ciudad”.

Esa emoción de retorno funciona como una llave de lectura para “Patagonia“, un libro escrito desde una primera persona que no se limita a describir paisajes; que busca entrar en el lenguaje de un territorio y en el pulso humano que lo habita. Vesco plantea su viaje como una búsqueda del “corazón” patagónico, el origen de un latido que recorre costa, cordillera y estepa, desde el norte neuquino hasta el extremo austral, donde el continente se desarma en viento, islas y fronteras de agua. Vesco anticipa que será una oportunidad para compartir el libro junto a algunos de los protagonistas nutridos de sensibilidad e imaginación. Foto: Gentileza Manuel Fernández Arroyo.

En esa travesía, Tierra del Fuego ocupa un lugar central, no solo como paradas del itinerario sino como escenarios de historias concretas. Lo que se impone, según cuenta Leandro, es una galería de voces: amigos, artistas, cocineros y referentes locales, figuras que “le pusieron aroma y sabor” a la ciudad y terminaron de definir su identidad contemporánea.

La presentación del 20 de diciembre, en ese sentido, se piensa como un reencuentro. Vesco anticipa que será una oportunidad para compartir el libro junto a algunos de esos protagonistas, y menciona especialmente la historia ligada al propio Almacén de Ramos Generales, asociado en su memoria a la recuperación del espacio como punto de encuentro de la comunidad. También asoma Puerto Almanza, “ese pueblito, el último más austral de Argentina, pero que tiene un corazón muy grande que late”. La presentación del libro en el “Almacén de Ramos Generales” se anticipa como uno de los eventos culturales más resonantes para cerrar el año.

Para Vesco, escribir “Patagonia” fue un proceso largo: “todos estos años” de elaboración mental y “dos años reales” de escritura hasta sentir que el círculo se cerraba en el lugar correcto. De ahí el peso simbólico de Ushuaia como escenario de esta presentación: la idea de volver para “devolver” algo de lo recibido, y dejarlo fijado en papel. “Lo que queda en papel queda para siempre”, afirma, como una manera de explicar ese alivio que llega cuando una historia encuentra su forma definitiva.

La cita es este viernes 20 de diciembre, la antesala del día más largo del año, a las 19:30 en el Almacén de Ramos Generales (Maipú 749, Ushuaia). Al finalizar la charla, el autor venderá y firmará ejemplares de Patagonia.

Leandro Vesco