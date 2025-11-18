Deportes

CION en Movimiento: Leandro Pereyra y Daniela Martínez

martes 18 de noviembre de 2025
Diario El Sureño
Leandro Pereyra (Empanada Team) y Daniela Martínez (Atletismo Río Grande) vencieron anteayer en la 1° Prueba CION (Centro Integral de Oncología) en Movimiento (8,17 km.), disputada anteayer, con salida y llegada en Espora 676. Lo recaudado será destinado al acompañamiento de pacientes oncológicos.

RIO GRANDE.- Con 14 grados, y viento del Oeste, a 40 km/h., Pereyra registró 31:43, a 3:53 por kilómetro, siendo escoltado por Sergio Rodríguez (Mamá Margarita) –32:01- y Pedro Molina (Arcana de Acuario) -32:37-, 6° y 7° -respectivamente- una semana antes en los 21,00 km. de Centro Pinturerías.

DUPLA III. Esteban Loto y Juan Moscoso bajan por Belgrano.
CINCO MUJERES. Correa, González, Leiva, Castro y Alaniz.
DUPLA IV. Yuliana Romero y Jennifer  Broullaud.
TERCERO. Pedro Molina.

Detrás de este terceto arribó Martínez -33:06-, vencedora en aquella prueba del domingo 9 (y también 4° en la general absoluta). El podio lo completaron Carolina Rolón (Canrun/Atletismo RG) -39:20- y Paola Ferreyra (C3 Equipe) -41:50-.

Molina perdió unos 20” al doblar en Belgrano y Elcano, en vez de seguir hasta Güemes. Por la Costanera fueron hasta frente a la Casa de la Cultura, continuando por Elcano, Héroes de Malvinas y Acceso Norte, realizando la rotonda del CeMEP, retornando al centro, subiendo por Lasserre y –en contramano- por Espora.

DUPLA I. Sergio Rodríguez y Leandro Pereyra, en el km. 3.

En los cuadros adjuntos aparece la general por rama y absoluta; la marca, el promedio por kilómetro y tres parciales (km. 0-3; 3-6,5; 6,5-8,17).

SEGUNDA. Carolina Rolón.
TERCERA. Paola Ferreyra.
CUARTA. Daniela González.

CION EN MOVIMIENTO * GENERAL MASCULINA

P         N°       GA      Atleta Representa A:           Marca Prom.  Parcial 1         Parcial 2            Acum. Parcial 3

1          24        1          Leandro Pereyra         Empanada Team         31:43   3:53     10:48 (2)            13:46 (1)         24:34 (1)         7:09 (2)

2          34        2          Sergio Rodríguez       Mamá Margarita        32:01   3:55     10:48 (1)            14:02 (2)         24:52 (2)         7:09 (2)

3          30        3          Pedro Molina Arcanadeacuario        32:37   3:59     11:12 (4)            14:20 (3)         25:32 (3)         7:05 (1)

4          17        5          Cristian García           Atletismo R.Grande   33:42   4:07     11:10 (3)            14:46 (5)         25:56 (4)         7:46 (6)

5          16        6          Juan Moscoso Libre   36:40   4:29     12:19 (7)         16:39 (9)            28:58 (7)         7:42 (5)

6          29        7          Rodolfo Romero        V Proyectos    36:47   4:30     11:47 (6)            16:50 (10)       28:37 (6)         8:10 (9)

7          40        8          Jorge  Vega    Libre   37:19   4:34     12:50 (9)         16:27 (8)            29:17 (8)         8:02 (7)

8          32        9          Marco Córdoba          Libre   37:33   4:36     13:16 (10)       16:09 (6)            29:25 (9)         8:08 (8)

9          8          10        Cristian Dumenes      Libre   37:52   4:38     13:17 (11)       16:13 (7)            29:30 (10)       8:22 (10)

10        9          11        Rodrigo Avendaño     Mimo RG Estética     39:13   4:48     13:19 (12)            17:17 (11)       30:36 (12)       8:37 (12)

11        3          13        Esteban Loto  Libre   40:03   4:54     12:36 (8)         17:42 (13)            30:08 (11)       9:55 (21)

12        39        16        Carlos Alegre Libre   42:05   5:09     13:53 (14)       18:45 (15)            32:38 (14)       9:27 (16)

13        5          20        Pablo Eleicegui (U)   Libre   45:09   5:31     15:14 (20)       20:08 (19)            35:22 (20)       9:47 (20)

14        26        24        Héctor Agüero           Libre   49:11   6:01     16:52 (24)       21:34 (23)            38:26 (24)       10:45 (24)

15        44        28        Charly Contreras        Libre   53:28   6:32     17:22 (28)       23:50 (27)            41:12 (28)       12:16 (30)

16        18        32        Julián Machado          CION  56:47   6:57     s/datos s/datos 44:06 (32)            12:41 (32)

17        42        35        Maxi Tavarez             CION  74:28   9:06     25:21 (35)       s/datos            s/datos s/datos

Velocidad del ganador: 15,455 km/h. Distancia: 8,17 km. GA: General Absoluta.

CION EN MOVIMIENTO * GENERAL FEMENINA

P         N°       GA      Atleta Representa A:           Marca Prom.  Parcial 1         Parcial 2            Acum. Parcial 3

1          36        4          Daniela Martínez       Atletismo R.Grande   33:06   4:03     11:15 (5)            14:41 (4)         25:56 (5)         7:10 (4)

2          35        12        Carolina Rolón           Canrun/Atletismo RG            39:20   4:49            13:35 (13)       17:35 (12)       30:50 (13)       8:30 (11)

3          13        14        Paola Ferreyra            C3 Equipe       41:50   5:07     13:56 (15)            18:50 (16)       32:46 (15)       9:04 (13)

4          45        15        Daniela González       Ritmo Controlado      42:00   5:08     14:20 (16)            18:35 (14)       32:55 (16)       9:05 (14)

5          14        17        Sabrina Correa           Atletismo R.Grande   43:47   5:21     14:50 (17)            19:25 (17)       34:15 (17)       9:32 (18)

6          15        18        Mariela Castro           CION  44:07   5:24     15:05 (18)       19:36 (18)            34:41 (18)       9:26 (15)

7          10        19        Mercedes Leiva         Ritmo Controlado      44:08   5:24     15:05 (19)            19:36 (18)       34:41 (19)       9:27 (16)

8          22        21        Florencia Rasgido      La Docta Kinesio.      46:01   5:38     15:43 (22)            20:17 (20)       36:00 (21)       9:59 (23)

9          19        22        Angela Alaníz            Libre   46:38   5:42     15:39 (21)       21:03 (22)            36:42 (22)       9:56 (22)

10        2          23        Malena Rogel             Latinta Gráfica           46:47   5:43     16:04 (23)            21:01 (21)       37:05 (23)       9:42 (19)

11        20        25        Marcela Bora Libre   49:49   6:06     17:02 (26)       21:43 (24)            38:45 (25)       11:04 (26)

12        7          26        Jennifer  Broullaud    Libre   50:42   6:12     17:17 (27)       22:30 (26)            39:47 (27)       10:55 (25)

13        43        27        Yuliana Romero         Libre   50:53   6:13     16:57 (25)       22:28 (25)            39:25 (26)       11:28 (28)

14        23        29        Brenda Cerdá Libre   54:12   6:38     s/datos s/datos 42:27 (29)            11:45 (29)

15        33        30        Rosana Saracho          Ritmo Controlado      55:16   6:45     s/datos            s/datos 43:51 (31)       11:25 (27)

16        21        31        Carolina García          Libre   55:20   6:46     s/datos s/datos 43:00 (30)            12:20 (31)

17        4          33        Nayla Gutiérrez         CION  63:19   7:44     s/datos s/datos s/datos            s/datos

18        11        34        Raquel García            AFG Transporte         65:34   8:01     23:25 (34)            s/datos s/datos s/datos

Velocidad de la ganadora: 14,809 km/h. Distancia: 8,17 km. GA: General Absoluta.

