Lazo rosa en WhatsApp: la iniciativa de una paciente oncológica para concientizar sobre el cáncer de mama

«Sirenas con turbantes», un emprendimiento creado por una paciente oncológica, lanzó esta nueva campaña que busca concientizar a través de un emoji.

Con motivo del Mes de Concientización del Cáncer de Mama, se está llevando a cabo una campaña global que busca la inclusión del lazo rosa —el símbolo universal de esta causa— en la colección de emojis de WhatsApp. La iniciativa, que moviliza a miles de personas en distintos países, está siendo impulsada por Sirenas con Turbantes, un emprendimiento fundado por Dani (diagnosticada con cáncer de mama en 2023), junto a su hermana y sobrina.

La plataforma Change.org acompaña esta petición global, que actualmente ya se desarrolla en naciones como Brasil, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido. En tan solo unos meses, la campaña ha logrado sumar más de 25.000 firmas de apoyo. El objetivo central de sus promotoras es transformar un gesto pequeño, la incorporación de un emoji, en un mensaje poderoso de visibilidad, esperanza y apoyo.

El cáncer de mama es una enfermedad que afecta a millones de personas globalmente, haciendo que la conciencia sobre esta condición sea crucial para la detección temprana y el acceso oportuno a tratamientos.

La petición sostiene que, dado que WhatsApp es una de las plataformas de mensajería más utilizadas en el mundo, la adición del lazo rosa, aunque parezca un cambio menor, tiene un potencial significativo para aumentar la visibilidad y generar una mayor sensibilización sobre la enfermedad a escala global.

Este sencillo ícono puede servir como un recordatorio constante de la importancia de la detección precoz, la necesidad de investigación continua y el apoyo inquebrantable hacia quienes luchan diariamente contra esta condición. La inclusión de este símbolo trasciende el mero simbolismo, constituyéndose en una llamada a la acción y un homenaje a la concientización.

La inspiración para Sirenas con Turbantes surgió tras el diagnóstico de cáncer de mama de Dani en 2023, lo que la llevó a co-crear el emprendimiento junto a su hermana y sobrina. El grupo impulsa activamente esta causa, destacando que el emoji del lazo rosa, por su sencillez, puede tener un gran impacto al recordar la importancia de la detección temprana y del acompañamiento.

Dani señaló que la motivación es clara: “Sabemos que el cáncer de mama afecta a millones de personas, y por eso buscamos que este ícono —símbolo universal de conciencia y prevención— sea incorporado, ya que tiene un enorme potencial para aumentar la visibilidad y promover la sensibilización a nivel global”.

La organización participa en diversas iniciativas de concientización, como la Caminata Anual de Avon por la Concientización del Cáncer de Mama, donde comparten historias de lucha, apoyo y superación entre mujeres. La petición, lanzada el 19 de agosto de 2025, ya ha acumulado 25.976 firmantes, demostrando un fuerte apoyo comunitario, con 527 personas que se sumaron tan solo en la última semana.

Finalmente, Change.org hace un llamado a la comunidad para que se sume a esta solicitud con el fin de lograr que esta pequeña diferencia se convierta en «un grito al unísono por la vida y la salud de millones de mujeres alrededor del mundo”.