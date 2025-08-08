Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister, entre los nominados

Los futbolistas argentinos Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister fueron nominados al Balón de Oro, galardón que es entregado por la revista France Football.

BUENOS AIRES (NA).- Martínez viene de tener una gran temporada en el Inter de Milán, equipo al que guió hacia la final de la UEFA Champions League, aunque terminaron siendo aplastados 5-0 por el Paris Saint-Germain de Francia.

El “Toro” fue clave para el conjunto italiano en dicha competición, ya que anotó tanto en la fase de liga como en los octavos, cuartos y semifinal.

Esta es la cuarta nominación al Balón de Oro para Martínez, quien ya había estado entre los mejores en 2021 (21°), 2023 (20°) y 2024 (7°).

Mac Allister, por su parte, fue una pieza clave en el Liverpool, que arrasó en la Premier League para quedarse con el título en dicha competición por primera vez desde el 2020.

Se trata de la primera nominación al Balón de Oro para el jugador surgido en Argentinos Juniors, que se sigue afianzando como uno de los mejores mediocampistas del mundo.

Ambos, además, tienen un rol clave en la Selección argentina que es dirigida por Lionel Scaloni.

El “Dibu” Martínez, también

El arquero argentino Emiliano “Dibu” Martínez fue nominado por la revista France Football para el Trofeo Yashin, que se entrega al mejor en su posición.

El “Dibu”, que es una pieza fundamental en la Selección argentina, ya obtuvo este galardón en las ediciones de 2023 y 2024.

Los otros nominados que competirán con Martínez son el brasilero Alisson Becker (Liverpool), el marroquí Yassine Bounou (Al Hilal), el francés Lucas Chevalier (Lille), los belgas Thibaut Courtois (Real Madrid) y Mats Sels (Nottingham Forest), el italiano Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), el esloveno Jan Oblak (Atlético Madrid), el español David Raya (Arsenal) y el suizo Yann Sommer (Inter de Milán).

No está Scaloni

Los nominados al Trofeo Johan Cruyff, que se entrega al mejor entrenador del mundo, fueron presentados este jueves y uno de los grandes ausentes en la lista fue Lionel Scaloni, técnico de la Selección argentina.

Para esta edición, los nominados fueron los italianos Antonio Conte y Enzo Maresca (Napoli y Chelsea, respectivamente), el alemán Hansi Flick (Barcelona), el español Luis Enrique (Paris Saint-Germain) y el neerlandés Arne Slot (Liverpool).

Scaloni, por su parte, no figuró entre los convocados, aunque esto puede ser comprensible ya que la Selección argentina no tuvo ningún torneo oficial que lo hubiese colocado como uno de los candidatos.

De todas maneras, el técnico campeón de la Copa América 2021 y 2024, además del Mundial y la Finalissima 2022, ya ganó este premio justamente en 2022, cuando se entregaba junto a la FIFA.

El gran candidato a quedarse con el galardón este año es Luis Enrique, quien en la última temporada condujo al título a un increíble Paris Saint-Germain en la Ligue 1, la Copa de Francia, la Supercopa de Francia, la Champions League.

Sin embargo, el resto de los candidatos consiguieron logros muy importantes. Flick condujo al Barcelona hacia varios títulos, Slot hizo que el Liverpool arrase en la Premier League, Conte hizo lo propio con el Napoli en la Serie A, mientras que Maresca llevó al Chelsea hacia la histórica consagración en el Mundial de Clubes.