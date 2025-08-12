Sociedad

Laura Avila destacó la solidaridad de la gente

martes 12 de agosto de 2025
Diario El Sureño
Cada intercambio es una oportunidad para regalar felicidad”. Así lo sostuvo la concejala Laura Avila en la primera jornada de Liberación de Juguetes que se vivió con gran entusiasmo y participación en el CEPLA El Palomar.

USHUAIA.- En ese lugar, niñas, niños y familias disfrutaron de un espacio de intercambio pensado para darles nueva vida a esos juguetes que alguna vez nos hicieron felices y que hoy pueden alegrar a otro niño o niña.

“Fue hermoso ver cómo cada juguete encontraba una nueva historia. La solidaridad y el compromiso de los vecinos y vecinas hacen que esta propuesta sea posible y crezca”, expresó la concejala Laura Avila y agradeció a todas las personas que se acercaron a donar sus juguetes para hacer posible este intercambio.

La campaña continúa, y se siguen recibiendo donaciones en Pasaje Beban 1044. La próxima Liberación de Juguetes se realizará este viernes 15 de agosto de 15:00 a 18:00 en el Centro de Desarrollo Infantil Jorge Britos (Pequeños Pasos), ubicado en Herminia Vera 2451.

“Invitamos a todas las familias a sumarse, a donar y a participar del intercambio. Un juguete que ya no usamos puede ser el tesoro más grande para otro niño o niña”, concluyó Avila.

