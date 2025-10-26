Laura Ávila: «Cada voto vale y el pueblo tiene el poder»

La secretaria general del Partido Justicialista y concejala de Ushuaia, Laura Avila, emitió su voto este domingo en la Escuela N°9, acompañada por su hija, en el marco de las elecciones nacionales en las que Tierra del Fuego elige tres senadores y dos diputados nacionales.

En diálogo con la prensa, Avila expresó “a la hora de votar tenemos que pensar en nuestra Patria, en quienes no la están pasando bien, en quienes perdieron su trabajo, en las personas con discapacidad, en los jubilados y jubiladas. Cada voto vale y el Pueblo tiene el poder, este es el momento de demostrarlo”.

La concejala destacó la importancia de la participación ciudadana y convocó a los vecinos y vecinas de Ushuaia a acercarse a las urnas, “esperamos que todos sean parte de este momento tan importante. Votar es una forma de defender nuestros derechos y de construir el país que queremos”.

Asimismo, sobre la implementación del nuevo sistema de votación, Avila consideró que “es muy interesante” y alentó a que “los vecinos y vecinas vayan tranquilos a votar”.

Por último, sostuvo que “después de meses de mucho trabajo territorial y militante, estaremos a partir de las 18 horas en la sede del Partido Justicialista, esperando los resultados con la esperanza intacta de que el Pueblo se exprese y que su voz se escuche con fuerza en todo el

país”.