LATAM Airlines Brasil se prepara para el invierno con nueva ruta a Ushuaia y más vuelos Bariloche



LATAM Airlines Brasil lanza una nueva ruta directa entre Ushuaia, Argentina, y São Paulo, Brasil que fortalecerá la conectividad internacional de Argentina, impulsará el turismo receptivo y contribuirá al desarrollo del empleo y las economías regionales, especialmente en la provincia de Tierra del Fuego.



USHUAIA.- Esta nueva conexión aérea, sujeta a aprobación gubernamental, está diseñada para operar durante la temporada invernal entre el 01 de julio al 31 de agosto, y permitirá vincular de manera directa a uno de los principales mercados emisores de turismo de la región con el extremo sur de Argentina, facilitando el arribo de visitantes internacionales y ampliando las oportunidades para el sector turístico argentino.

«Estamos entusiasmados de conectar directamente São Paulo, uno de los mercados emisores de turismo más importantes para Argentina, con Ushuaia justo a tiempo para la temporada de nieve y con más de 12.500 asientos disponibles para estos dos meses», afirmó Florencia Scardaccione, Gerente Comercial de LATAM en Argentina. «Cada nuevo vuelo genera más oportunidades: más visitantes, más consumo local y más trabajo para los argentinos.»

Además de la nueva ruta a Ushuaia, LATAM también volverá a operar vuelos entre São Paulo y Bariloche en la temporada de invierno, tras la exitosa reanudación de la ruta el año pasado. Entre el 15 de junio y el 30 de agosto de 2026, la compañía ofrecerá vuelos diarios a este destino con aviones de la familia Airbus A320, con capacidad para 174 pasajeros. La ruta a Bariloche se ampliará de 7 a 10 vuelos semanales en los meses de julio y agosto.

Estos nuevos vuelos estarán disponibles para la venta en todos los canales de LATAM y agencias de viaje en los próximos días.

La ruta en detalle