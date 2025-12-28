Las visitas anuales de cantante zambiano a hospitales brindan esperanza a pacientes con cáncer

Los pacientes que luchan contra el cáncer en Zambia encuentran consuelo en la música, a través de la esperanza que les transmite el reconocido artista nativo de aquella nación africana Brian Bwembya, de 39 años, conocido popularmente por su nombre artístico B Flow.

LUSAKA (Xinhua/NA).- A lo largo de los años, se ganó un amplio respeto por su inquebrantable compromiso de brindar aliento y compasión a los pacientes del Hospital de Enfermedades Oncológicas, ubicado dentro del Hospital Universitario Docente de la capital, Lusaka.

En los días previos a la Navidad, Bwembya se unió a la iniciativa local Breakthrough Cancer Trust Zambia para visitar el hospital, ofreciendo música, regalos y palabras de aliento.

Al comenzar a cantar, los pasillos del hospital se llenaron de melodías, risas y aplausos, una tradición que ahora se convirtió en un evento anual muy apreciado.

La música de Bwembya es ampliamente conocida por sus mensajes inspiradores, pero dentro de las salas, adquiere un significado aún más profundo.

Los pacientes cantaron juntos, sonriendo ante sus dificultades y dejando de lado brevemente las realidades del tratamiento.

Para muchos, la música brinda fuerza y ​​consuelo en el momento en que más lo necesitan.

“Me uno a Breakthrough Cancer Trust Zambia para alegrar el rostro de los pacientes del Hospital de Enfermedades Oncológicas con canciones y regalos. Visitamos la sala de niños y luego las salas de adultos, tanto hombres como mujeres”, declaró.

Enfatizó que el objetivo es asegurar que los pacientes “no se sientan excluidos, incluso durante las celebraciones navideñas en diciembre”.

Las visitas anuales de Bwembya han atraído la atención del público, y muchos elogian su dedicación y espíritu humanitario en redes sociales.

“Esta es una excelente terapia de distracción”, comentó la usuaria de Facebook Mildred Phiri, al reaccionar a un video publicado en la página de Bwembya donde se lo ve actuando para pacientes.

Otro usuario, Sampa B. Jay, animó a otros artistas a seguir a Bwembya, afirmando que estas iniciativas podrían “ayudar a muchos pacientes a recuperarse rápidamente”.

La Alianza de Enfermedades No Transmisibles (ENT) de Zambia destacó que el compromiso de Bwembya no solo brinda consuelo a los pacientes, sino que también contribuye a crear conciencia sobre el cáncer y otras enfermedades no transmisibles.

“El hecho de que haya estado haciendo esto constantemente demuestra su genuino compromiso con el abordaje del cáncer”, afirmó Brenda Chitindi, defensora de la salud y representante de la Alianza de Enfermedades No Transmisibles de Zambia.

Añadió que el cáncer sigue siendo una de las ENT más urgentes a nivel mundial, y que iniciativas como la de Bwembya demuestran cómo la acción individual puede inspirar a comunidades enteras a difundir amor, apoyo y esperanza.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: Brian Bwembya,conocido popularmente por su nombre artístico B Flow, en hospital de Enfermedades Oncológicas de Zambia, en Navidad. FOTO: Redes.