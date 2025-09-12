Las últimas jornadas de los JAdAR

Luchadores, taekwondistas, esgrimistas, levantadores de pesas y atletas (en esta disciplina, en la modalidad convencional y con discapacidad) de Tierra del Fuego saldrán a escena entre hoy y el domingo 14.
RIO GRANDE.- Luchadores, taekwondistas, esgrimistas, levantadores de pesas y atletas (en esta disciplina, en la modalidad convencional y con discapacidad) de Tierra del Fuego saldrán a escena entre hoy y el domingo 14, en las tres últimas jornadas de los 1ros. Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JAdAR), que tienen por sede principal a Rosario, y a Santa Fe y Rafaela como subsedes. Anteayer, en judo, hubo oro para Mariano Coto (-90), y plata para Luca Avellaneda (-60).
AGENDA PARA LOS FUEGUINOS
Día/s Deporte Deportista
V12 Lucha Olímpica Horacio O.Miranda
V12 Taekwondo (-58) Elías González
V12 Taekwondo (-80) Santino Molina
S13 Taekwondo (-57) Natalia Fernández
S13 Taekwondo (+67) Camila Villordo
S13 Esgrima Athina González
Día/s Deporte Deportista
S13 Levantamiento Yamila Olivera
S13 Levantamiento Malena Roche
S13/D14 Atletismo Renata Godoy
S13/D14 Para Atletismo Mahia Alonso
D14 Levantamiento Fernán Navarro
D14 Levantamiento Uriel Peña