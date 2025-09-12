Deportes

Las últimas jornadas de los JAdAR

viernes 12 de septiembre de 2025
Diario El Sureño
RIO GRANDE.- Luchadores, taekwondistas, esgrimistas, levantadores de pesas y atletas (en esta disciplina, en la modalidad convencional y con discapacidad) de Tierra del Fuego saldrán a escena entre hoy y el domingo 14, en las tres últimas jornadas de los 1ros. Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JAdAR), que tienen por sede principal a Rosario, y a Santa Fe y Rafaela como subsedes. Anteayer, en judo, hubo oro para Mariano Coto (-90), y plata para Luca Avellaneda (-60). 

AGENDA PARA LOS FUEGUINOS

Día/s   Deporte          Deportista

V12     Lucha Olímpica         Horacio O.Miranda

V12     Taekwondo (-58)       Elías González

V12     Taekwondo (-80)       Santino Molina

S13      Taekwondo (-57)       Natalia Fernández

S13      Taekwondo (+67)       Camila Villordo

S13      Esgrima          Athina González

Día/s   Deporte          Deportista

S13      Levantamiento           Yamila Olivera

S13      Levantamiento           Malena Roche

S13/D14         Atletismo        Renata Godoy

S13/D14         Para Atletismo           Mahia Alonso

D14     Levantamiento           Fernán Navarro

D14     Levantamiento           Uriel Peña

