Las últimas jornadas de los JAdAR

Luchadores, taekwondistas, esgrimistas, levantadores de pesas y atletas (en esta disciplina, en la modalidad convencional y con discapacidad) de Tierra del Fuego saldrán a escena entre hoy y el domingo 14.

RIO GRANDE.- Luchadores, taekwondistas, esgrimistas, levantadores de pesas y atletas (en esta disciplina, en la modalidad convencional y con discapacidad) de Tierra del Fuego saldrán a escena entre hoy y el domingo 14, en las tres últimas jornadas de los 1ros. Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JAdAR), que tienen por sede principal a Rosario, y a Santa Fe y Rafaela como subsedes. Anteayer, en judo, hubo oro para Mariano Coto (-90), y plata para Luca Avellaneda (-60).

AGENDA PARA LOS FUEGUINOS

Día/s Deporte Deportista

V12 Lucha Olímpica Horacio O.Miranda

V12 Taekwondo (-58) Elías González

V12 Taekwondo (-80) Santino Molina

S13 Taekwondo (-57) Natalia Fernández

S13 Taekwondo (+67) Camila Villordo

S13 Esgrima Athina González

Día/s Deporte Deportista

S13 Levantamiento Yamila Olivera

S13 Levantamiento Malena Roche

S13/D14 Atletismo Renata Godoy

S13/D14 Para Atletismo Mahia Alonso

D14 Levantamiento Fernán Navarro

D14 Levantamiento Uriel Peña