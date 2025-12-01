Deportes

Las primeras carreras de diciembre

lunes 1 de diciembre de 2025
Diario El Sureño
El próximo fin de semana se disputarán las dos primeras pruebas atléticas de diciembre: una nueva edición de la Ushuaia Trail Race (UTR), y la versión inaugural de la Carrera del Lago Escondido.

RIO GRANDE.- El viernes 5 (10:00/20:00, Casa del Deporte) se realizarán las acreditaciones y la expo UTR. El sábado 6 se largarán los 42 km. (6:00); 30 km. (7:30); 21 km. (8:15); y 10 km. (9:00), desde el Paseo de la Mujer (la concentración de cada distancia comienza una hora antes). La premiación está prevista para las 19:00, en la Casa del Deporte.

Mientras que el domingo 7 (concentración, 10:00; largada, 11:00), desde la Escuela Rural N°6 “Provincia de Entre Ríos”, se largará la 1° Carrera del Lago Escondido (16/7 km.), hacia la Laguna Santa Laura. Inscripción (hasta las 21:00 del martes 2): $25.000. Informes: (2964) 413752.

En el cuadro aparecen los fueguinos clasificados en el UTMB Bariloche.

UTMB BARILOCHE

Atleta Grupo Prueba            Km.     Marca Prom.  Vel.     Gral.   Rama  Categ.

Franco Isorna (35/39)            Naturaleza Activa (U)           Tromen           132      19:07:55            8:42     6,899   8/173   8/139   2/39

Juan Cayo (40/44)      Zona 4 Endurance (U)           Tromen           132      29:01:10            13:11   4,548   114/173          94/139 29/37

Luis Maita (40/44)     Atl.Sgo.Pacheco (RG)           Frey    87        14:48:12         10:08            5,877   70/332 59/245 16/54

Norma Bernat (55/59)           Purple Run Band (U) Frey    87        19:39:49         13:33            4,424   267/332          66/87   1/5

Bautista Zeitler (h 34)           Club Andino (U)        Bella Vista     58        7:52:11           8:08            7,370   80/663 57/458 30/102

Martina Giménez (h34)         Endurance Team (RG)           Bella Vista     58        8:08:45            8:25     7,120   104/663          29/205 16/53

Martín Alfaro (45/49)           Purple Run Band (U) Bella Vista 58            8:51:35           9:10            6,546   178/663          135/458          16/74

Miguel Santana (35/39)         T.Lucho Pilatti (RG)  Bella Vista     58        8:59:27           9:18            6,410   193/663          148/458          42/95

Sasha Siracusa (h34) Purple Run Band (U) Bella Vista     58        9:13:15           9:32            6,290   216/663          166/458          59/102

Mercedes Manté (45/49)       Maxi López Team (U)           Bella Vista     58        9:39:51            10:00   6,001   277/663          69/205 3/33

Pablo Barone (40/44) Purple Run Band (U) Bella Vista     58        12:40:28         13:06            4,576   613/663          426/458          87/96

Emiliano Ferreri (35/39)       Eze Kanter (U)           Nahuel Huapi 36        3:55:07           6:32            9,187   42/779 35/415 15/76

Julia Costilla (20/34) Naturaleza Activa (U)           Nahuel Huapi 36        5:04:35           8:27            7,091   259/779          86/364 33/83

Octavio Correa (35/39)         Purple Run Band (U) Nahuel Huapi 36        5:43:19           9:32            6,291   422/779          267/415          53/76

Tomás Morandi (35/39)        T.Lucho Pilatti (RG)  Nahuel Huapi 36        6:09:18            10:15   5,849   520/779          319/415          62/76

Adrián Weinert (40/44)         Purple Run Band (U) Nahuel Huapi 36        6:20:30            10:34   5,676   555/779          335/415          78/94

Vanesa Vignoni (20/34)        Purple Run Band (U) Arrayanes       22        2:50:29           7:45            7,742   244/597          78/313 29/84

Soledad Seguel (20/34)         MaraTrail (U) Arrayanes       22        3:35:10           9:47            6,134   482/597          228/313          69/84

Gonzalo Siracusa (55/59)      Purple Run Band (U) Arrayanes       22        4:24:55            12:02   4,982   580/597          279/286          19/20

Cintia Barone (40/44)            Purple Run Band (U) Otto     13        2:00:57           9:18            6,449   143/224          80/144 17/26

