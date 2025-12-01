Las primeras carreras de diciembre

El próximo fin de semana se disputarán las dos primeras pruebas atléticas de diciembre: una nueva edición de la Ushuaia Trail Race (UTR), y la versión inaugural de la Carrera del Lago Escondido.

RIO GRANDE.- El viernes 5 (10:00/20:00, Casa del Deporte) se realizarán las acreditaciones y la expo UTR. El sábado 6 se largarán los 42 km. (6:00); 30 km. (7:30); 21 km. (8:15); y 10 km. (9:00), desde el Paseo de la Mujer (la concentración de cada distancia comienza una hora antes). La premiación está prevista para las 19:00, en la Casa del Deporte.

Mientras que el domingo 7 (concentración, 10:00; largada, 11:00), desde la Escuela Rural N°6 “Provincia de Entre Ríos”, se largará la 1° Carrera del Lago Escondido (16/7 km.), hacia la Laguna Santa Laura. Inscripción (hasta las 21:00 del martes 2): $25.000. Informes: (2964) 413752.

En el cuadro aparecen los fueguinos clasificados en el UTMB Bariloche.

UTMB BARILOCHE

Atleta Grupo Prueba Km. Marca Prom. Vel. Gral. Rama Categ.

Franco Isorna (35/39) Naturaleza Activa (U) Tromen 132 19:07:55 8:42 6,899 8/173 8/139 2/39

Juan Cayo (40/44) Zona 4 Endurance (U) Tromen 132 29:01:10 13:11 4,548 114/173 94/139 29/37

Luis Maita (40/44) Atl.Sgo.Pacheco (RG) Frey 87 14:48:12 10:08 5,877 70/332 59/245 16/54

Norma Bernat (55/59) Purple Run Band (U) Frey 87 19:39:49 13:33 4,424 267/332 66/87 1/5

Bautista Zeitler (h 34) Club Andino (U) Bella Vista 58 7:52:11 8:08 7,370 80/663 57/458 30/102

Martina Giménez (h34) Endurance Team (RG) Bella Vista 58 8:08:45 8:25 7,120 104/663 29/205 16/53

Martín Alfaro (45/49) Purple Run Band (U) Bella Vista 58 8:51:35 9:10 6,546 178/663 135/458 16/74

Miguel Santana (35/39) T.Lucho Pilatti (RG) Bella Vista 58 8:59:27 9:18 6,410 193/663 148/458 42/95

Sasha Siracusa (h34) Purple Run Band (U) Bella Vista 58 9:13:15 9:32 6,290 216/663 166/458 59/102

Mercedes Manté (45/49) Maxi López Team (U) Bella Vista 58 9:39:51 10:00 6,001 277/663 69/205 3/33

Pablo Barone (40/44) Purple Run Band (U) Bella Vista 58 12:40:28 13:06 4,576 613/663 426/458 87/96

Emiliano Ferreri (35/39) Eze Kanter (U) Nahuel Huapi 36 3:55:07 6:32 9,187 42/779 35/415 15/76

Julia Costilla (20/34) Naturaleza Activa (U) Nahuel Huapi 36 5:04:35 8:27 7,091 259/779 86/364 33/83

Octavio Correa (35/39) Purple Run Band (U) Nahuel Huapi 36 5:43:19 9:32 6,291 422/779 267/415 53/76

Tomás Morandi (35/39) T.Lucho Pilatti (RG) Nahuel Huapi 36 6:09:18 10:15 5,849 520/779 319/415 62/76

Adrián Weinert (40/44) Purple Run Band (U) Nahuel Huapi 36 6:20:30 10:34 5,676 555/779 335/415 78/94

Vanesa Vignoni (20/34) Purple Run Band (U) Arrayanes 22 2:50:29 7:45 7,742 244/597 78/313 29/84

Soledad Seguel (20/34) MaraTrail (U) Arrayanes 22 3:35:10 9:47 6,134 482/597 228/313 69/84

Gonzalo Siracusa (55/59) Purple Run Band (U) Arrayanes 22 4:24:55 12:02 4,982 580/597 279/286 19/20

Cintia Barone (40/44) Purple Run Band (U) Otto 13 2:00:57 9:18 6,449 143/224 80/144 17/26