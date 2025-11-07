Las posiciones del Oficial FVF 

Estos son los últimos resultados del Campeonato Oficial de la Federación del Voleibol Fueguino (FVF): en Mayores masculino, Galicia-Uni 2-1 (25-21/18-25/15-9); Academia-AEP 2-0 (25-10/25-15); Imago-C.Deporte 0-2 (11-25/23-25); Academia-Galicia 2-0 (25-11/25-16); C.Deporte-AEP 2-1 (21-25/25-20/15-10); Uni-Imago 2-0 (25-12/25-10); Galicia-C.Deporte 2-1 (25-20/16-25/15-13); Uni-AEP 2-0; Academia-Imago 2-0.
RIO GRANDE.- Y en Inferiores femenino: Sub 18: Zona A: Galicia-Municipal 2-0. Zona B: Imago-AEP “B” 0-2. Sub 16: Zona B: Uni-AEP “C” 2-0; Municipal-Uni 0-2; Uni-Galicia 2-0. Sub 14: Zona A: Galicia “B”-Imago 2-0. Zona B: Municipal-Tolkeyén 2-0. Sub 13: Zona A: Tolkeyén-Academia 1-2; Imago-Academia 0-2; AEP-Academia 2-0.
En los cuadros adjuntos aparecen las posiciones en todas las categorías, indicándose con un asterisco a los semifinalistas.
MAYORES MASCULINO
P/Equipo Pts. J G P Sf Sc Coef.
1.Universitario (RG)* 23 9 7 2 16 4 4,000
2.Mutual Policía (U)* 22 11 9 2 18 9 2,000
3.Centro Galicia (U) 19 12 8 4 17 14 1,214
4.Imago “B” (Ushuaia) 18 10 5 5 13 10 1,300
5.Academia TdF (RG) 17 7 6 1 13 4 3,250
6.AEP (Ushuaia) 7 12 1 11 6 22 0,273
7.Casa Deporte (RG) 7 6 2 4 6 9 0,667
8.Imago (Ushuaia) 4 11 1 10 4 21 0,190
SUB 18 MASCULINO
P/Equipo Pts. J G P Sf Sc Coef.
1.Academia TdF (RG) 13 5 4 1 9 2 4,500
2.Centro Galicia (U) 6 4 2 2 5 5 1,000
3.Casa Deporte (RG) 4 3 2 1 4 4 1,000
4.AEP (Ushuaia) 1 4 0 4 1 8 0,125
SUB 16 MASCULINO
P/Equipo Pts. J G P Sf Sc Coef.
1.Academia TdF (RG) 9 4 3 1 7 3 2,333
2.Casa Deporte (RG) 5 2 2 0 4 1 4,000
3.AEP (Ushuaia) 4 4 1 3 4 7 0,571
4.Centro Galicia (U) 3 4 1 3 3 7 0,429
5.Estrella Austral (RG) 0 0 0 0 0 0 0,000
SUB 14 MASCULINO
P/Equipo Pts. J G P Sf Sc Coef.
1.AEP (Ushuaia) 12 5 4 1 9 3 3,000
2.Centro Galicia (U) 10 5 3 2 7 4 1,750
3.Estrella Austral (RG) 8 4 3 1 6 3 2,000
4.Academia TdF (RG) 4 4 1 3 3 6 0,500
5.Tolkeyén (Ushuaia) 3 5 1 4 3 9 0,333
6.Casa Deporte (RG) 2 3 1 2 2 5 0,400
SUB 13 MASCULINO
P/Equipo Pts. J G P Sf Sc Coef.
1.Tolkeyén (U) 6 4 1 3 5 6 0,833
2.Academia TdF (RG) 5 3 2 1 4 3 1,333
3.Casa Deporte (RG) 4 3 2 1 4 4 1,000
SUB 12 MASCULINO
P/Equipo Pts. J G P Sf Sc Coef.
1.Casa Deporte (RG) 2 1 1 0 2 1 2,000
2.Academia TdF (RG) 1 1 0 1 1 2 0,500
MAYORES FEMENINO
P/Equipo Pts. J G P Sf Sc Coef.
1.Universitario (RG) 14 6 5 1 11 4 2,750
2.AEP (Ushuaia) 13 6 4 2 9 4 2,250
3.AEP “B” (Ushuaia) 13 7 4 3 10 7 1,429
4.Academia TdF (RG) 9 4 4 0 8 3 2,667
5.Mutual Policía (U) 8 5 2 3 6 6 1,000
6.AEP “C” (Ushuaia) 3 7 1 6 2 12 0,167
7.Imago (Ushuaia) 0 5 0 5 0 10 0,000
SUB 18 FEMENINO (A)
P/Equipo Pts. J G P Sf Sc Coef.
1.Universitario (RG) 11 5 4 1 8 3 2,667
2.Centro Galicia (U) 9 5 3 2 6 4 1,500
3.AEP (Ushuaia) 9 3 3 0 6 0 Máx
4.ADeFu (R.Grande) 4 4 1 3 3 6 0,500
5.Municipal (Ushuaia) 0 5 0 5 0 10 0,000
SUB 18 FEMENINO (B)
P/Equipo Pts. J G P Sf Sc Coef.
1.AEP “B” (Ushuaia)* 15 5 5 0 10 0 Máx
2.Academia TdF (RG) 10 5 4 1 8 4 2,000
3.Casa Deporte (RG) 6 5 1 4 5 8 0,625
4.AEP “C” (Ushuaia) 5 4 2 2 4 5 0,800
5.Imago (Ushuaia) 0 5 0 5 0 10 0,000
SUB 16 FEMENINO (A)
P/Equipo Pts. J G P Sf Sc Coef.
1.AEP “B” (Ushuaia)* 24 9 9 0 18 3 6,000
2.AEP (Ushuaia)* 19 9 6 3 13 6 2,167
3.Academia TdF (RG) 12 8 5 3 10 9 1,111
4.Casa Deporte (RG) 9 7 2 5 7 10 0,700
5.CDM (RG) 8 7 2 5 6 10 0,600
6.Imago (Ushuaia) 0 8 0 8 0 16 0,000
SUB 16 FEMENINO (B)
P/Equipo Pts. J G P Sf Sc Coef.
1.Estrella Vóley (RG)* 24 9 8 1 17 3 5,667
2.Universitario (RG)* 21 8 7 1 15 3 5,000
3.Centro Galicia (U) 18 9 6 3 13 7 1,857
4.ADeFu (R.Grande) 10 9 4 5 8 12 0,667
5.Municipal (Ushuaia) 4 8 1 7 3 14 0,214
6.AEP “C” (Ushuaia) 1 9 0 9 1 18 0,056
SUB 14 FEMENINO (A)
P/Equipo Pts. J G P Sf Sc Coef.
1.Estrella Vóley (RG) 18 6 6 0 12 0 Máx
2.Academia TdF (RG) 15 6 5 1 10 2 5,000
3.AEP (Ushuaia) 12 6 4 2 8 4 2,000
4.Centro Galicia “B” (U) 10 7 4 3 8 8 1,000
5.Imago (Ushuaia) 8 7 2 5 6 10 0,600
6.Casa Deporte (RG) 0 10 0 10 0 20 0,000
SUB 14 FEMENINO (B)
P/Equipo Pts. J G P Sf Sc Coef.
1.Centro Galicia (U) 13 5 5 0 10 2 5,000
2.ADeFu (R.Grande) 12 5 4 1 9 3 3,000
3.CDM (R.Grande) 8 5 3 2 6 5 1,200
4.Municipal (Ushuaia) 6 5 1 4 5 8 0,625
5.Universitario (RG) 6 5 2 3 4 6 0,667
6.Tolkeyén (Ushuaia) 0 5 0 5 0 10 0,000
SUB 13 FEMENINO (A)
P/Equipo Pts. J G P Sf Sc Coef.
1.Estrella Vóley (RG)* 19 7 6 1 13 2 6,500
2.AEP (Ushuaia)* 14 6 5 1 10 3 3,333
3.Academia TdF (RG) 10 7 4 3 8 8 1,000
4.Tolkeyén (Ushuaia) 2 5 0 5 2 10 0,200
5.Imago (Ushuaia) 0 5 0 5 0 10 0,000
SUB 13 FEMENINO (B)
P/Equipo Pts. J G P Sf Sc Coef.
1.Centro Galicia (U)* 12 5 4 1 8 2 4,000
2.Universitario (RG)* 12 6 4 2 9 5 1,800
3.Municipal (Ushuaia) 9 5 3 2 7 5 1,400
4.Casa Deporte (RG) 0 6 0 6 0 12 0,000
SUB 12 FEMENINO
P/Equipo Pts. J G P Sf Sc Coef.
1.Municipal (Ushuaia) 10 4 4 0 8 2 2,000
2.Imago (Ushuaia) 7 4 3 1 7 5 1,400
3.Centro Galicia (U) 6 4 2 2 6 6 1,000
4.Municipal “B” (U) 5 4 1 3 4 6 0,667
5.Casa Deporte (RG) 5 2 2 0 4 1 4,000
6.Academia TdF (RG) 3 2 1 1 3 3 1,000
7.Tolkeyén (Ushuaia) 2 4 0 4 2 8 0,250
8.Estrella Vóley (RG) 1 2 0 2 1 4 0,250