Las posiciones del Oficial FVF 

viernes 7 de noviembre de 2025
Diario El Sureño
Estos son los últimos resultados del Campeonato Oficial de la Federación del Voleibol Fueguino (FVF): en Mayores masculino, Galicia-Uni 2-1 (25-21/18-25/15-9); Academia-AEP 2-0 (25-10/25-15); Imago-C.Deporte 0-2 (11-25/23-25); Academia-Galicia 2-0 (25-11/25-16); C.Deporte-AEP 2-1 (21-25/25-20/15-10); Uni-Imago 2-0 (25-12/25-10); Galicia-C.Deporte 2-1 (25-20/16-25/15-13); Uni-AEP 2-0; Academia-Imago 2-0.

RIO GRANDE.- Y en Inferiores femenino: Sub 18: Zona A: Galicia-Municipal 2-0. Zona B: Imago-AEP “B” 0-2. Sub 16: Zona B: Uni-AEP “C” 2-0; Municipal-Uni 0-2; Uni-Galicia 2-0. Sub 14: Zona A: Galicia “B”-Imago 2-0. Zona B: Municipal-Tolkeyén 2-0. Sub 13: Zona A: Tolkeyén-Academia 1-2; Imago-Academia 0-2; AEP-Academia 2-0.

En los cuadros adjuntos aparecen las posiciones en todas las categorías, indicándose con un asterisco a los semifinalistas.

MAYORES MASCULINO

P/Equipo        Pts.     J          G         P         Sf        Sc        Coef.

1.Universitario (RG)*           23        9          7          2          16        4          4,000

2.Mutual Policía (U)*           22        11        9          2          18        9          2,000

3.Centro Galicia (U)  19        12        8          4          17        14        1,214

4.Imago “B” (Ushuaia)          18        10        5          5          13        10        1,300

5.Academia TdF (RG)           17        7          6          1          13        4          3,250

6.AEP (Ushuaia)        7          12        1          11        6          22        0,273

7.Casa Deporte (RG) 7          6          2          4          6          9          0,667

8.Imago (Ushuaia)     4          11        1          10        4          21        0,190

SUB 18 MASCULINO

P/Equipo        Pts.     J          G         P         Sf        Sc        Coef.

1.Academia TdF (RG)           13        5          4          1          9          2          4,500

2.Centro Galicia (U)  6          4          2          2          5          5          1,000

3.Casa Deporte (RG) 4          3          2          1          4          4          1,000

4.AEP (Ushuaia)        1          4          0          4          1          8          0,125

SUB 16 MASCULINO

P/Equipo        Pts.     J          G         P         Sf        Sc        Coef.

1.Academia TdF (RG)           9          4          3          1          7          3          2,333

2.Casa Deporte (RG) 5          2          2          0          4          1          4,000

3.AEP (Ushuaia)        4          4          1          3          4          7          0,571

4.Centro Galicia (U)  3          4          1          3          3          7          0,429

5.Estrella Austral (RG)         0          0          0          0          0          0          0,000

SUB 14 MASCULINO

P/Equipo        Pts.     J          G         P         Sf        Sc        Coef.

1.AEP (Ushuaia)        12        5          4          1          9          3          3,000

2.Centro Galicia (U)  10        5          3          2          7          4          1,750

3.Estrella Austral (RG)         8          4          3          1          6          3          2,000

4.Academia TdF (RG)           4          4          1          3          3          6          0,500

5.Tolkeyén (Ushuaia)            3          5          1          4          3          9          0,333

6.Casa Deporte (RG) 2          3          1          2          2          5          0,400

SUB 13 MASCULINO

P/Equipo        Pts.     J          G         P         Sf        Sc        Coef.

1.Tolkeyén (U)           6          4          1          3          5          6          0,833

2.Academia TdF (RG)           5          3          2          1          4          3          1,333

3.Casa Deporte (RG) 4          3          2          1          4          4          1,000

SUB 12 MASCULINO

P/Equipo        Pts.     J          G         P         Sf        Sc        Coef.

1.Casa Deporte (RG) 2          1          1          0          2          1          2,000

2.Academia TdF (RG)           1          1          0          1          1          2          0,500

MAYORES FEMENINO

P/Equipo        Pts.     J          G         P         Sf        Sc        Coef.

1.Universitario (RG)  14        6          5          1          11        4          2,750

2.AEP (Ushuaia)        13        6          4          2          9          4          2,250

3.AEP “B” (Ushuaia) 13        7          4          3          10        7          1,429

4.Academia TdF (RG)           9          4          4          0          8          3          2,667

5.Mutual Policía (U)  8          5          2          3          6          6          1,000

6.AEP “C” (Ushuaia) 3          7          1          6          2          12        0,167

7.Imago (Ushuaia)     0          5          0          5          0          10        0,000

SUB 18 FEMENINO (A)

P/Equipo        Pts.     J          G         P         Sf        Sc        Coef.

1.Universitario (RG)  11        5          4          1          8          3          2,667

2.Centro Galicia (U)  9          5          3          2          6          4          1,500

3.AEP (Ushuaia)        9          3          3          0          6          0          Máx

4.ADeFu (R.Grande)  4          4          1          3          3          6          0,500

5.Municipal (Ushuaia)          0          5          0          5          0          10        0,000

SUB 18 FEMENINO (B)

P/Equipo        Pts.     J          G         P         Sf        Sc        Coef.

1.AEP “B” (Ushuaia)*           15        5          5          0          10        0          Máx

2.Academia TdF (RG)           10        5          4          1          8          4          2,000

3.Casa Deporte (RG) 6          5          1          4          5          8          0,625

4.AEP “C” (Ushuaia) 5          4          2          2          4          5          0,800

5.Imago (Ushuaia)     0          5          0          5          0          10        0,000

SUB 16 FEMENINO (A)

P/Equipo        Pts.     J          G         P         Sf        Sc        Coef.

1.AEP “B” (Ushuaia)*           24        9          9          0          18        3          6,000

2.AEP (Ushuaia)*      19        9          6          3          13        6          2,167

3.Academia TdF (RG)           12        8          5          3          10        9          1,111

4.Casa Deporte (RG) 9          7          2          5          7          10        0,700

5.CDM (RG)  8          7          2          5          6          10        0,600

6.Imago (Ushuaia)     0          8          0          8          0          16        0,000

SUB 16 FEMENINO (B)

P/Equipo        Pts.     J          G         P         Sf        Sc        Coef.

1.Estrella Vóley (RG)*         24        9          8          1          17        3          5,667

2.Universitario (RG)*           21        8          7          1          15        3          5,000

3.Centro Galicia (U)  18        9          6          3          13        7          1,857

4.ADeFu (R.Grande)  10        9          4          5          8          12        0,667

5.Municipal (Ushuaia)          4          8          1          7          3          14        0,214

6.AEP “C” (Ushuaia) 1          9          0          9          1          18        0,056

SUB 14 FEMENINO (A)

P/Equipo        Pts.     J          G         P         Sf        Sc        Coef.

1.Estrella Vóley (RG)           18        6          6          0          12        0          Máx

2.Academia TdF (RG)           15        6          5          1          10        2          5,000

3.AEP (Ushuaia)        12        6          4          2          8          4          2,000

4.Centro Galicia “B” (U)       10        7          4          3          8          8          1,000

5.Imago (Ushuaia)     8          7          2          5          6          10        0,600

6.Casa Deporte (RG) 0          10        0          10        0          20        0,000

SUB 14 FEMENINO (B)

P/Equipo        Pts.     J          G         P         Sf        Sc        Coef.

1.Centro Galicia (U)  13        5          5          0          10        2          5,000

2.ADeFu (R.Grande)  12        5          4          1          9          3          3,000

3.CDM (R.Grande)    8          5          3          2          6          5          1,200

4.Municipal (Ushuaia)          6          5          1          4          5          8          0,625

5.Universitario (RG)  6          5          2          3          4          6          0,667

6.Tolkeyén (Ushuaia)            0          5          0          5          0          10        0,000

SUB 13 FEMENINO (A)

P/Equipo        Pts.     J          G         P         Sf        Sc        Coef.

1.Estrella Vóley (RG)*         19        7          6          1          13        2          6,500

2.AEP (Ushuaia)*      14        6          5          1          10        3          3,333

3.Academia TdF (RG)           10        7          4          3          8          8          1,000

4.Tolkeyén (Ushuaia)            2          5          0          5          2          10        0,200

5.Imago (Ushuaia)     0          5          0          5          0          10        0,000

SUB 13 FEMENINO (B)

P/Equipo        Pts.     J          G         P         Sf        Sc        Coef.

1.Centro Galicia (U)*            12        5          4          1          8          2          4,000

2.Universitario (RG)*           12        6          4          2          9          5          1,800

3.Municipal (Ushuaia)          9          5          3          2          7          5          1,400

4.Casa Deporte (RG) 0          6          0          6          0          12        0,000

SUB 12 FEMENINO

P/Equipo        Pts.     J          G         P         Sf        Sc        Coef.

1.Municipal (Ushuaia)          10        4          4          0          8          2          2,000

2.Imago (Ushuaia)     7          4          3          1          7          5          1,400

3.Centro Galicia (U)  6          4          2          2          6          6          1,000

4.Municipal “B” (U)  5          4          1          3          4          6          0,667

5.Casa Deporte (RG) 5          2          2          0          4          1          4,000

6.Academia TdF (RG)           3          2          1          1          3          3          1,000

7.Tolkeyén (Ushuaia)            2          4          0          4          2          8          0,250

8.Estrella Vóley (RG)           1          2          0          2          1          4          0,250

