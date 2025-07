Las posiciones del Campeonato Apertura de la AVRG

La Asociación de Vóley Río Grande (AVRG) dio a conocer la semana pasada las posiciones del Campeonato Apertura 2025, en las distintas categorías, desde Mayores (Libre) hasta las divisiones formativas, incluyendo también al Maxi Femenino (desde 30 años).

RIO GRANDE.- Tanto en Primera como en Segunda División, en ambas ramas, ya se conocen a los equipos que están clasificados para las respectivas semifinales, de las cuales saldrán los finalistas que arrojarán a los futuros campeones (y en el caso de la Segunda, los ascendidos al máximo nivel).

También quedaron establecidos los elencos que jugarán por la Permanencia, y aquellos que descenderán. SEGUNDA DIVISION. Casa del Deporte Negro (izquierda) finalizó 2°, y enfrentará en semifinales a CdD Verde (3°); WD-40 (4°) terminó 4° y se cruzará con el invicto Polo Team (1°).

En una próxima edición se publicarán las posiciones en las categorías formativas femeninas (Sub 14, Sub 16 y Sub 18, con dos zonas; y Sub 13, con una sola), y en el Sub 12 Mixto (1 zona).

FEMENINO * 1° DIVISION

P/Equipo Pts. J G P Sf Sc Coef. Df. Tf Tc Df.

1.Metalúrgico Azul (sf) 15 5 5 0 10 0 Máx. +10 250 176 +74

2.Polo Team (sf) 14 6 5 1 10 3 3,333 +7 305 240 +65

3.Universitario (sf) 13 5 4 1 9 2 4,500 +7 255 173 +82

4.Academia TdF Vóley (sf) 8 6 3 3 6 7 0,857 -1 277 262 +15

5.Metalúrgico Blanco (P) 5 6 2 4 4 10 0,400 -6 253 303 -50

6.Valkyrias (P) 3 6 1 5 3 11 0,272 -8 224 316 -92

7.Norte Austral (D) 2 6 0 6 2 11 0,181 -9 211 305 -94

Nota: (sf) jugarán las Semifinales; (P) jugarán por la Permanencia; (D) Desciende a 2° División.

FEMENINO * 2° DIVISION (TABLA GENERAL)

P/Equipo Pts. J G P Sf Sc Coef. Df. Tf Tc Df.

1.Club Atlético Tolhuin (sf) 11 4 4 0 8 1 8,000 +7 210 95 +115

2.Atlético Río Grande (sf) 11 4 4 0 8 1 8,000 +7 213 112 +101

3.Profes Río Grande (sf) 11 4 4 0 8 1 8,000 +7 212 128 +84

4.Sportivo (sf) 8 4 2 2 6 4 1,500 +2 200 184 +16

5.Campolter 6 4 2 2 5 4 1,250 +1 154 155 -1

6.ADeFu 3 4 1 3 2 6 0,333 -4 152 184 -32

7.HVJ Vóley 2 4 1 3 2 7 0,286 -5 132 202 -70

8.Estrella 1 4 0 4 1 8 0,125 -7 122 210 -88

9.Academia TdF “B” -1 4 0 4 0 8 Mín. -8 75 200 -125

Nota: (sf) jugarán las Semifinales.

MASCULINO * 1° DIVISION

P/Equipo Pts. J G P Sf Sc Coef. Df. Tf Tc Df.

1.Academia TdF Vóley “A” (sf) 9 4 4 0 8 3 2,667 +5 239 208 +31

2.101 (Ushuaia) (sf) 9 4 3 1 7 3 2,333 +4 224 205 +19

3.Academia TdF Vóley “B” (sf) 8 4 3 1 7 4 1,750 +3 228 205 +23

4.Universitario (sf) 5 5 2 3 5 8 0,625 -3 269 280 -11

5.Sportivo (P) 4 4 1 3 4 7 0,571 -3 214 237 -23

6.Estrella Austral (D) 4 5 0 5 4 10 0,400 -6 261 300 -39

Nota: (sf) jugarán las Semifinales; (P) jugará por la Permanencia; (D) Desciende a 2° División.

MASCULINO * 2° DIVISION

P/Equipo Pts. J G P Sf Sc Coef. Df. Tf Tc Df.

1.Polo Team (sf) 14 5 5 0 10 1 10,000 +9 274 187 +87

2.Casa Deporte Negro (sf) 11 5 4 1 8 3 2,667 +5 265 231 +34

3.Casa Deporte Verde (sf) 8 5 2 3 7 7 1,000 0 290 291 -1

4.WD-40 (sf) 6 5 2 3 5 7 0,714 -2 243 224 +19

5.Cauquenes 3 5 1 4 3 9 0,333 -6 227 277 -50

6.Estrella 3 5 1 4 2 8 0,250 -6 156 245 -89

Nota: (sf) jugarán las Semifinales.

FEMENINO * MAXI (ZONA A)

P/Equipo Pts. J G P Sf Sc Coef. Df. Tf Tc Df.

1.Norte Austral 15 5 5 0 10 0 Máx. +10 250 89 +161

2.Valkyrias 6 4 2 2 4 4 1,000 0 157 133 +24

3.Fénix 6 4 2 2 4 6 0,667 -2 165 170 -5

4.Estrella 0 4 0 4 0 8 Mín. -8 20 200 -180

FEMENINO * MAXI (ZONA B)

P/Equipo Pts. J G P Sf Sc Coef. Df. Tf Tc Df.

1.Atlético Río Grande 12 4 4 0 8 0 Máx. +8 200 135 +65

2.Sportivo 6 4 2 2 4 4 1,000 0 178 179 -1

3.Metalúrgico 4 4 1 3 3 6 0,500 -3 169 201 -32

4.Profes Río Grande 2 4 1 3 2 7 0,286 -5 173 205 -32