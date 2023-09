Las Personas Mayores compiten en Termas de Río Hondo

Hasta el martes 12 se disputarán en Termas de Río Hondo (Santiago del Estero) los Juegos Nacionales Evita para Personas Mayores.

RIO GRANDE.- Los resultados de los representantes fueguinos: Ajedrez (mixto/12°): 2-3 vs. Bs. Aires y Salta; 5-0 vs. Santa Cruz; 3-2 vs. Chaco; 3,5-1,5 vs. La Pampa; 1-4 vs. Sgo. del Estero; hoy (9:00) vs. Jujuy. Newcom (mixto): 1-2 (15-10/7-15/5-10) vs. Salta; 0-2 (5-15/8-15) vs. Catamarca; 2-0 (15-9/15-6) vs. San Juan; hoy (10:00) vs. Buenos Aires (puestos 9°/16°). Padel femenino: 2-0 (4-2/4-2) vs. Tucumán; vs. Salta (Zona Campeonato). Padel masculino: 0-2 (1-4/2-4) vs. San Juan; 1-2 vs. La Rioja (4-0/4-5/2-7). Sapo Femenino (48): 1° ronda: 15.Delicia Verón 500; 32.Estela Rodríguez 220. 2° fase (1° turno): 20.Verón 300; 27.Rodríguez 160. Sapo masculino (48): 1° ronda: 22.Carlos Acosta 820; 30.Néstor Landa 520; 1° fase (1° turno): 30.Landa 220; 38.Acosta 120. Tejo femenino: 11-15 vs. Salta; 7-15 vs. Santa Cruz. Tejo masculino: 4-15 vs. Corrientes; 10-15 vs. Catamarca. Tejo mixto: 9-15 vs. Neuquén; 5-15 vs. Santa Fe. Tenis de mesa femenino: 3-0 (11-7/11-1/11-0) vs. Sgo. del Estero; 3-2 (11-6/4-11/3-11/11-8/11-7) vs. R.Negro; 1-3 (11-7/4-11/11-13/5-11) vs. Catamarca. Tenis de mesa masculino: 3-0 (12-10/11-6/11-7) vs. Neuquén; 2-3 (11-7/9-11/11-5/7-11/7-11) vs. Formosa; 0-3 (6-11/7-11/8-11) vs. Santa Fe. Tenis de mesa mixto: 3-0 (11-8/12-10/11-7) vs. Formosa; 3-0 (11-2/11-4/11-6) vs. Chubut; 3-0 (11-2/11-4/11-4) vs. Neuquén. Truco mixto: 18-30 vs. Santa Cruz; 24-30 vs. Misiones; 30-13 vs. Formosa.