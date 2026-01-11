Las nuevas operadoras toman posesión de las represas del Comahue

Las empresas adjudicatarias del proceso de privatización asumieron hoy la toma de posesión de los complejos hidroeléctricos del Comahue —Alicurá, El Chocón, Piedra del Águila y Cerros Colorados

Desde este momento, y conforme al régimen transitorio establecido por la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía de la Nación, las nuevas operadoras asumen la gestión sin interrupciones en la operación, el despacho y la comercialización de energía dentro del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), garantizando la continuidad plena del servicio mientras se completan los procedimientos administrativos definitivos.

Las empresas adjudicatarias que asumieron hoy la posesión son:

Edison Inversiones S.A.U. (Alicurá y Cerros Colorados),

BML Inversora S.A.U. (El Chocón),

Central Puerto S.A. (Piedra del Águila).

La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) inició de manera simultánea las adecuaciones necesarias en programación, despacho, liquidaciones, registración y garantías, asegurando una transición ordenada y sin impactos sobre la operación del sistema eléctrico nacional.

Además de la oferta económica ya abonada al Estado Nacional, los adjudicatarios deberán realizar un rebumping integral de las centrales: un conjunto de obras de modernización, renovación y actualización tecnológica estimado en alrededor de USD 400 millones, destinado a extender la vida útil de los equipos, mejorar la eficiencia y elevar los estándares de seguridad operativa de los complejos hidroeléctricos. Estas inversiones forman parte de las obligaciones contractuales que deberán ejecutar en los próximos años.

Las nuevas concesionarias cuentan con 30 días corridos desde la toma de posesión para completar la documentación final requerida.

La toma de posesión marca un hito decisivo en la reorganización y modernización del sistema hidroeléctrico del Comahue. A partir de hoy, las nuevas operadoras asumen el compromiso de garantizar una operación segura, eficiente y sostenible, fortaleciendo la seguridad energética del país y consolidando un esquema de gestión basado en reglas claras, previsibilidad e inversión de largo plazo.