Las listas de candidatos a diputados y senadores

RIO GRANDE.- Tras el cierre de presentación de candidaturas en Tierra del Fuego, para las elecciones del 26 de octubre, se confirmaron ocho listas para diputados nacionales y siete para senadores.

Cabe señalar que, en el caso de Tierra del Fuego, se eligen tres senadores, bancas que actualmente ocupan Cristina López, María Eugenia Duré y Pablo Blanco; y dos diputados, por las bancas que ocupan Ricardo Garramuño y Santiago Pauli.

Los candidatos para las elecciones nacionales, son los siguientes:

Lista 13 MAS (Movimiento al Socialismo)

Diputados nacionales titulares: Adriana Mónica Blanco y Eduardo Juan Cenatiempo. Suplentes: Silvana Graciela Sánchez y Alcides Nahuel Mieres.

Lista 41 Partido Frente Grande

Senadores nacionales titulares: Rogelio M. Baron y Rosa G. Erramuspe. Suplentes: Ismael S. Massoni y Noelia P. Cassino.

Diputados nacionales titulares: Walter J. Ramírez y Vanina Aguiar. Suplentes: Andrés J. Zalazar y Paola Martin.

Lista 95 Frente Patriota Federal

Senadores nacionales titulares: Horacio Javier Sotomayor y Viviana Alejandra Lens. Suplentes: Leandro Emanuel Robledo y María Rosa Auat.

Diputados nacionales titulares: Víctor Hugo Ponce y Viviana de Lourdes Salamanca. Suplentes: Luis Daniel Arnes y María Victoria Pérez.

Lista 501 Defendamos Tierra del Fuego

Senadores nacionales titulares: Gastón Alejandro Díaz y Ana Paula Cejas. Suplentes: Jorge Adrián Herrera e Ignacia Beatriz Duarte.

Diputados nacionales titulares: Guillermo Daniel Löffler y Débora Johanna Galichini. Suplentes: Juan Pablo Deluca y Verónica Haydee Portillo.

Lista 502 Alianza Provincias Unidas

Senadores nacionales titulares: Pablo Daniel Blanco y Dolores Gladys Moreno. Suplentes: Juan Pablo Ortiz y Stella Maris Rodríguez.

Diputados nacionales titulares: Federico Bilota y Viviana María Rodríguez. Suplentes: Andrés Javier Aguirre y Pamela Anahí Cedrón Carranza.

Lista 503 Fuerza Patria

Senadores nacionales titulares: Cándida Cristina López y Federico Armando Runnin. Suplente: Carolina Yutrovic y Federico Greve.

Diputados nacionales titulares: Paulo Agustín Tita y Paola Mancilla. Suplentes: Matías Rodríguez Ojeda y Jeannette Alderete.

Lista 504 Alianza La Libertad Avanza

Senadores nacionales titulares: Agustín Coto y María Belén Montes de Oca. Suplentes: Samuel Muñoz e Ivana Selene González.

Diputados nacionales titulares: Luis Miguel Rodríguez y Analía Elizabeth Fernández. Suplentes: Hernán Portillo y Emilia Ortega.

Lista 505 FITU (Frente Izquierda de Trabajadores -Unidad)

Senadores nacionales titulares: Hugo Iglesias y Naty Martínez. Suplentes: Fabián Vásquez y Ana Gutiérrez.

Diputados nacionales titulares: María Meza y Ulises Gómez Fuentes. Suplentes: Natalia Algañaraz y Damián Alvarado.