“Las Islas Malvinas son Argentinas”: la leyenda que llevarán los colectivos de la ciudad de Buenos Aires

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó el proyecto de ley que establece la adhesión local a la Ley Nacional 27.023, que dispone la exhibición obligatoria de la leyenda “Las Islas Malvinas son Argentinas” en los medios de transporte público de pasajeros.

BUENOS AIRES (NA).- Según indicaron desde el bloque de Unión por la Patria (UxP) del parlamento capitalino en un comunicado, la nueva norma determina que “todas las unidades del transporte público automotor porteño deberán incorporar la leyenda en un lugar visible, con especificaciones de formato y tipografía que establecerá la autoridad de aplicación”.

El proyecto fue elaborado por el legislador de UxP Andrés La Blunda, quien señaló que la presencia de la leyenda en los medios de transporte constituye “un recordatorio cotidiano de nuestra reivindicación soberana” que debe sostenerse de manera uniforme en todo el país.

Durante el debate, se recordó que la Ley Nacional 27.023 invitó expresamente a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a adherir a esta política de señalización soberana, poniendo especial énfasis en el transporte subterráneo.

También se mencionó que las 34 líneas de colectivos transferidas al ámbito porteño ya incorporaban la leyenda con anterioridad.