Deportes

Las gimnastas brillan en los Juegos Fueguinos

martes 26 de agosto de 2025
Diario El Sureño
El pasado fin de semana diez alumnas de la Escuela Municipal de Gimnasia Artística participaron en la instancia local del selectivo de los Juegos Fueguinos, clasificatorios para los Juegos Evita.

USHUAIA.- Con una destacada actuación el equipo alcanzó el primer puesto y se clasificó para la instancia provincial.

La competencia, que se llevó a cabo en la ciudad, reunió a talentosas gimnastas que buscan representar a Ushuaia en la próxima etapa de los Juegos Evita. El equipo ganador estuvo conformado por las gimnastas Carla Gramundi, Amancay Di Mare y Jazmín Ibarra, bajo la guía de su entrenador Esteban Lizarraga.

La instancia provincial tendrá lugar el 6 de septiembre en el Gimnasio Shenukenk, donde las representantes de Ushuaia competirán contra las localidades de Tolhuin y Río Grande.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *