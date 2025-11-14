Las finales de voleibol, en el Anexo

Mañana, en el Anexo del Microestadio Provincial (B° YPF), se jugarán las finales de voleibol, en el marco de los Juegos Intercolegiales Fueguinos.

RIO GRANDE.- Esta es la programación: 11:00 Encuentro Sub 14 mixto; 12:30 Maradona-Cono Sur (Sub 16 femenino); 13:40 Maradona-Antártida Argentina (Sub 16 masculino); 15:00 Maradona-Alicia Moreau de Justo (Libre femenino); y 16:20 Piedra Buena-CPET (Libre masculino). Entretanto, se pospusieron las finales de básquetbol 3×3 (Sub 16 y Libre masculino), y de fútbol (Sub 14, Sub 16 y Libre masculino).