Las dos del fin de semana

El próximo fin de semana se disputarán las dos primeras pruebas atléticas de diciembre: la 10° Edición del Ushuaia Trail Race (UTR), organizado por Beagle Eventos Deportivos; y la versión inaugural de la Carrera del Lago Escondido.

RIO GRANDE.- Mañana (18:00/20:00, en el Parque del Fin del Mundo) habrá un Encuentro con Atletas y Entrenadores de Elite. El viernes 5 (10:00/20:00, Casa del Deporte) se realizarán las acreditaciones y la expo UTR. El sábado 6 se largarán los 42 km. (6:00); 30 km. (7:30); 21 km. (8:15); y 10 km. (9:00), desde el Paseo de la Mujer (la concentración de cada distancia comienza una hora antes). La premiación está prevista para las 19:00, en la Casa del Deporte.

Mientras que el domingo 7 (concentración, 10:00; largada, 11:00), desde la Escuela Rural N°6 “Provincia de Entre Ríos”, se largará la 1° Carrera del Lago Escondido (16/7 km.), hacia la Laguna Santa Laura. Informes: (2964) 413752.