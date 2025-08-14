Las de agosto y septiembre

Tras el 8° Mountain Do Fin del Mundo y la 16° Corrida Día del Atletismo Argentino, este es el calendario de pruebas atléticas para lo que resta del mes, y para septiembre.

RIO GRANDE.- El domingo 24 se realizará la Prueba Solidaria por el Cuadragésimo Aniversario del Movimiento Popular Fueguino, sobre 6 kilómetros, con largada y llegada en Moyano 548, y las inscripciones cerradas (con 200 anotados).

El sábado 30 tendrá lugar la Krund Salvaje, que en la modalidad pedestrismo tendrá dos distancias: 16 y 10 kilómetros. Y al día siguiente, la Agrupación Atlética Fin del Mundo (AAFM) organizará el 12° Campeonato Provincial de 15 Kilómetros.

El domingo 14 de septiembre, Atletismo Río Grande llevará adelante los 8 Kilómetros de Río Grande. Una semana después se disputará el 15° Campeonato Provincial de 5 Kilómetros (12° Corrida Día Mundial de la Paz), y el mes se completará el 28, con el regreso de los 10 kilómetros de la Independencia de Chile, de mano de la Agrupación Nehuen Pullú.